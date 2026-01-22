«Успех пока только в голове Трампа»: политолог указал на опасность «Советы мира»

Так называемый Совет мира может быть попыткой президента США Дональда Трампа легитимизировать собственный план окончания войны.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Американский лидер может использовать созданный им "Совет мира" для оправдания любых своих действий. Об этом в эфире телеканала "Киев 24" заявил политолог Евгений Магда.

По его словам, опасность состоит в том, что под видом "коллективного решения" Трамп будет пытаться навязать и легитимизировать собственный сценарий завершения войны, который не обязательно учитывает интересы Украины.

"Этот серьезный успех пока в голове только Дональда Трампа, будем откровенны. Думаю, что мы должны смотреть на это достаточно спокойно и действовать так, чтобы для нас этот Совет не стал проблемой. Трамп может пытаться ее использовать для того, чтобы легитимизировать какие-то свои действия по завершению российско-украинской войны, которые он сочтет нужным", — подчеркнул Магда.

Как сообщал портал "Комментарии", государства, которые могут войти в так называемый Совет мира, инициированный президентом США Дональдом Трампом, могут участвовать в контроле за соблюдением режима прекращения огня между Украиной и Россией.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с представителями медиа на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Глава государства подтвердил, что Украину уже пригласили присоединиться к этой инициативе. По словам Зеленского, еще в украинском мирном плане из 20 пунктов предполагалось создание механизмов безопасности и контроля за первым этапом урегулирования – прекращением боевых действий.

Зеленский добавил, что сама идея создания подобного органа для него не нова, однако он не ожидал, что вопросы формирования Совета мира поднимут именно в Давосе, так же как и не знал заранее, кого именно Вашингтон пригласит к участию.