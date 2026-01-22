logo_ukra

Головна Новини Світ США «Успіх поки тільки в голові Трампа»: політолог вказав на небезпеку «Ради миру»
НОВИНИ

«Успіх поки тільки в голові Трампа»: політолог вказав на небезпеку «Ради миру»

На думку Євгена Магди, Дональд Трамп намагатиметься легітимізувати власний сценарій завершення війни, який не обов'язково враховуватиме інтереси України

22 січня 2026, 20:38
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Так звана "Рада миру" може бути спробою президента США Дональда Трампа легітимізувати власний план закінчення війни.

«Успіх поки тільки в голові Трампа»: політолог вказав на небезпеку «Ради миру»

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Американський лідер може використати створену ним "Раду миру" для виправдання будь-яких своїх дій. Про це в ефірі телеканалу "Київ 24" заявив політолог Євген Магда. 

За його словами, небезпека полягає в тому, що під виглядом "колективного рішення" Трамп намагатиметься нав’язати та легітимізувати власний сценарій завершення війни, який не обов'язково враховуватиме інтереси України.

"Цей серйозний успіх поки в голові тільки Дональда Трампа, будемо відверті. Думаю, що ми маємо дивитися на це достатньо спокійно і діяти так, щоб для нас ця Рада не стала проблемою. Трамп може намагатися її використати для того, щоб легітимізувати якісь свої дії із завершення російсько-української війни, які він вважатиме за потрібне", — наголосив Магда.

Як повідомляв портал "Коментарі", держави, які можуть увійти до так званої Ради миру, ініційованої президентом США Дональдом Трампом, потенційно можуть брати участь у контролі за дотриманням режиму припинення вогню між Україною та Росією. 

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з представниками медіа на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Глава держави підтвердив, що Україну вже запросили долучитися до цієї ініціативи. За словами Зеленського, ще в українському мирному плані з 20 пунктів передбачалося створення механізмів безпеки та контролю за першим етапом врегулювання — припиненням бойових дій. 

Зеленський додав, що сама ідея створення подібного органу для нього не є новою, однак він не очікував, що питання формування Ради миру порушать саме в Давосі, так само як і не знав наперед, кого саме Вашингтон запросить до участі.



Джерело: https://t.me/kyivtv/118474
