«Успіх поки тільки в голові Трампа»: політолог вказав на небезпеку «Ради миру»

Так звана "Рада миру" може бути спробою президента США Дональда Трампа легітимізувати власний план закінчення війни.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Американський лідер може використати створену ним "Раду миру" для виправдання будь-яких своїх дій. Про це в ефірі телеканалу "Київ 24" заявив політолог Євген Магда.

За його словами, небезпека полягає в тому, що під виглядом "колективного рішення" Трамп намагатиметься нав’язати та легітимізувати власний сценарій завершення війни, який не обов'язково враховуватиме інтереси України.

"Цей серйозний успіх поки в голові тільки Дональда Трампа, будемо відверті. Думаю, що ми маємо дивитися на це достатньо спокійно і діяти так, щоб для нас ця Рада не стала проблемою. Трамп може намагатися її використати для того, щоб легітимізувати якісь свої дії із завершення російсько-української війни, які він вважатиме за потрібне", — наголосив Магда.

Як повідомляв портал "Коментарі", держави, які можуть увійти до так званої Ради миру, ініційованої президентом США Дональдом Трампом, потенційно можуть брати участь у контролі за дотриманням режиму припинення вогню між Україною та Росією.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з представниками медіа на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Глава держави підтвердив, що Україну вже запросили долучитися до цієї ініціативи. За словами Зеленського, ще в українському мирному плані з 20 пунктів передбачалося створення механізмів безпеки та контролю за першим етапом врегулювання — припиненням бойових дій.

Зеленський додав, що сама ідея створення подібного органу для нього не є новою, однак він не очікував, що питання формування Ради миру порушать саме в Давосі, так само як і не знав наперед, кого саме Вашингтон запросить до участі.