Успеть все за 50 дней: Салливан раскрыл суть плана Байдена для Украины

Президент США Джо Байден планирует увеличить помощь Украине и продвинуться в переговорах о прекращении огня между Израилем и ХАМАСом до того, как покинет Белый дом. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью ABC News заявил советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Джейк Салливан. Фото: из открытых источников

Чиновник отметил, новая команда будет иметь собственную политику и собственный подход к этому вопросу, поэтому администрация Байдена должна убедиться, что Украина будет находиться "в лучшей возможной позиции".

"Мы сделаем все, что в наших силах в течение этих 50 дней, чтобы предоставить Украине все возможные инструменты для укрепления ее позиций на поле боя, чтобы она была сильнее за столом переговоров. Президент поручил мне проконтролировать значительное увеличение военного оборудования, чтобы мы потратили каждый доллар, который нам выделил Конгресс, до того времени, когда он уйдет с должности", – заявил Джейк Салливан.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава Офиса президента Андрей Ермак находился с рабочим визитом в США. В рамках визита он встретился с советником по нацбезопасности Президента США Джейком Салливаном. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Андрея Ермака.

Ермак отметил, что работает в США по заданию президента Украины Владимира Зеленского. Относительно встречи с Салливаном руководитель ОП рассказал, что говорили о Плане победы Украины, имплементации Формулы мира, фронте, оружии и военных КНДР, которых Россия готовит к войне против нашего государства.

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