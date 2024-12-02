Успеть все за 50 дней: Салливан раскрыл суть плана Байдена для Украины

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Кравцев Сергей
Президент США Джо Байден планирует увеличить помощь Украине и продвинуться в переговорах о прекращении огня между Израилем и ХАМАСом до того, как покинет Белый дом. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью ABC News заявил советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
Джейк Салливан. Фото: из открытых источников
Чиновник отметил, новая команда будет иметь собственную политику и собственный подход к этому вопросу, поэтому администрация Байдена должна убедиться, что Украина будет находиться "в лучшей возможной позиции".
Читайте также на портале "Комментарии" — глава Офиса президента Андрей Ермак находился с рабочим визитом в США. В рамках визита он встретился с советником по нацбезопасности Президента США Джейком Салливаном. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Андрея Ермака.
Ермак отметил, что работает в США по заданию президента Украины Владимира Зеленского. Относительно встречи с Салливаном руководитель ОП рассказал, что говорили о Плане победы Украины, имплементации Формулы мира, фронте, оружии и военных КНДР, которых Россия готовит к войне против нашего государства.
Также издание "Комментарии" сообщало – скоро Путин и Салливан начнут снова настаивать на мире: в чем причина. В террористической России решили засекретить данные о производстве топлива. Очевидно, отмечает политолог Тарас Загородний, удары по вражеским НПЗ достигают успехов, и в России хотят скрыть эту информацию.
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