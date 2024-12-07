Успеть за 45 дней: в США сделали заявление о помощи Украине

Администрация нынешнего президента США Джо Байдена работает над тем, чтобы до завершения его каденции использовать все остаточные средства, выделенные на поддержку Украины по назначению. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает "Укринформ".

США. Фото: из открытых источников

"У меня нет для вас цифр или оценок того, сколько средств останется или не останется в течение следующих 45 дней, но мы стремимся реализовать эти деньги", — сказала она.

Жан-Пьер заверила, что действующее правительство сделает все возможное, чтобы успеть использовать все остаточные средства из пакета помощи, который был принят Конгрессом в апреле этого года.

Также пресс-секретарь Белого дома ответила на вопрос о том, обеспокоен ли Байден тем, что новый президент США Дональд Трамп остановит помощь Украине. Она напомнила, что пакет помощи был принят на двухпартийной основе и это стоит учитывать.

Читайте также на портале "Комментарии" — в рамках визита делегации Украины в США Андрей Ермак посетил Вашингтон, Нью-Йорк и Флориду. Он провел встречи с представителями команды новоизбранного президента Трампа. Стороны обсудили планы России, а также то, какие шаги следует предпринять, чтобы их сорвать, говорится в сообщении Офиса президента. При этом обратил на себя внимание материал "The Guardian", в котором говорится, что Администрация Джо Байдена разработала последнюю стратегию поддержки Украины. Она включает в себя "лавину" военной помощи и масштабные новые санкции против России. Можно ли надеяться на решительные шаги Байдена в конце своего президентства? Или все же все решения США по Украине теперь зависят от Трампа и его команды? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



