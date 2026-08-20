"Увидит зверства Путина своими глазами": в США сделали громкий анонс, который может изменить войну в Украине

Украину в ближайшие дни может посетить специальный посланник президента США Стив Виткофф. Речь идет о первом возможном приезде американского представителя в Киев. По словам члена Республиканской партии Бориса Пинкуса, визит может состояться уже на этой неделе или приурочен ко Дню Независимости Украины.

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Пинкус заявил, что поездка Уиткоффа могла бы стать важной возможностью показать американскому представителю реальную картину войны и последствия российской агрессии.

По его мнению, Виткофф должен увидеть не только Киев и последствия ударов России, но и передовую украинскую и современные разработки, над которыми работают специалисты. Пинкус считает, что это позволит американскому представителю лучше понять потенциал Украины и донести соответствующую информацию президенту США Дональду Трампу.

"Он увидит то, что убедит его: Украину победить невозможно, ее нельзя согнуть", — подчеркнул Пинкус.

Республиканец также напомнил об опыте президента Германии Франко-Вальтера Штайнмайера. По его словам, после личного визита в Киев и увиденного собственными глазами позиция немецкого политика относительно войны изменилась.

Пинкус прогнозирует, что после Киева Виткофф может снова отправиться в Москву. В то же время, он предполагает, что его следующий разговор с Владимиром Путиным может существенно отличаться от предыдущих контактов.

Отдельно Пинкус подверг критике деятельность Виткоффа как переговорщика. Он заявил, что представителям администрации США, занимающимся украинским вопросом, в конце концов придется отчитываться перед Конгрессом о результатах своей работы.

По словам республиканца, Вашингтон должен учитывать, что Украина в войне против России защищает не только свою территорию, но и интересы Соединенных Штатов и Запада.

Портал "Комментарии" уже писал, что предстоящий отопительный сезон в Украине может стать одним из самых сложных за последние годы, а особенно остро проблема может возникнуть в Киеве. Из-за российских атак значительная часть теплоэлектроцентралей получила серьезные повреждения или была разрушена, поэтому быстро восстановить все мощности до начала холодов практически невозможно. Народный депутат Сергей Козырь в эфире "Суперпозиции" призвал киевлян уже сейчас готовиться к возможным трудностям с теплом и электроэнергией.