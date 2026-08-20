"Побачить звірства Путіна на власні очі": у США зробили гучний анонс, який може змінити війну в Україні

Україну найближчими днями може відвідати спеціальний посланець президента США Стів Віткофф. Йдеться про перший можливий приїзд американського представника до Києва. За словами члена Республіканської партії Бориса Пінкуса, візит може відбутися вже цього тижня або бути приурочений до Дня Незалежності України.

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Пінкус заявив, що поїздка Віткоффа могла б стати важливою можливістю показати американському представнику реальну картину війни та наслідки російської агресії.

На його думку, Віткофф має побачити не лише Київ і наслідки ударів Росії, а й українську передову та сучасні розробки, над якими працюють фахівці. Пінкус вважає, що це дозволить американському представнику краще зрозуміти потенціал України та донести відповідну інформацію до президента США Дональда Трампа.

"Він побачить те, що переконає його: Україну перемогти неможливо, її не можна зігнути", – наголосив Пінкус.

Республіканець також нагадав про досвід президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра. За його словами, після особистого візиту до Києва та побаченого на власні очі позиція німецького політика щодо війни змінилася.

Пінкус прогнозує, що після Києва Віткофф може знову вирушити до Москви. Водночас він припускає, що його наступна розмова з Володимиром Путіним може суттєво відрізнятися від попередніх контактів.

Окремо Пінкус розкритикував діяльність Віткоффа як переговорника. Він заявив, що представникам адміністрації США, які займаються українським питанням, зрештою доведеться звітувати перед Конгресом про результати своєї роботи.

За словами республіканця, Вашингтон має враховувати, що Україна у війні проти Росії захищає не лише власну територію, а й інтереси Сполучених Штатів та Заходу.

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