Увольнение Залужного: появилась первая реакция США

На увольнение Валерия Залужного отреагировали в США. В частности, представитель Совета по нацбезопасности США Джон Кирби на брифинге заявил, что США "будут работать с кем-либо, кто стоит во главе войска", цитирует украинская служба "Голоса Америки"

Джон Кирби (фото из открытых источников)

Кирби отметил, что изменения в Генштабе ВСУ это исключительное право украинцев – решать, кого делегировать на столь высокий пост.

"Президент Зеленский — главнокомандующий своим вооруженными силами, он решает, каким будет руководство армии. Это и есть гражданский контроль. Мы это знаем, и будем работать с кем-либо, кто стоит во главе войска. Мы будем продолжать работать с нашими украинскими коллегами" , – говорит Кирби.

Также он заявил, что ему "неизвестно о каких-либо дискуссиях на высоком уровне между официальными лицами США и Украины относительно этого решения на пути к принятию этого решения".

"Да, мы постоянно общаемся с украинскими коллегами. Но если вопрос состоит в том, имели ли мы каким-то образом право давать одобрительную или неодобрительно оценку этому решению — то это неправда. Это решение Зеленского", — подчеркнул Кирби.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что СМИ написали о разногласиях между Залужным и Пентагоном . Бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не прислушался к рекомендациям американских военных во время законченного провала летнего контрнаступления. Как пишет издание Politico, между Залужным и Пентагоном существовала серьезная напряженность по поводу того, как следует проводить контрнаступление.

Издание также отмечает, что конфликт между Зеленским и Залужным лишь усугублял проблемы в Конгрессе США по утверждению новой макрофинансовой помощи для Украины.