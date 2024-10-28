Уйдет ли Байден красиво: чего ожидать украинцам под завершение его каденции

Олег Шамшур, украинский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины в США (2005-2010) и во Франции (2014-2020), поделился своими ожиданиями по поводу действий президента США Джо Байдена в течение периода после выборов и до инаугурации следующего президента США. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".

Джо Байден

В частности, дипломат отметил, что теоретически есть возможность принятия важных решений, но подобные шаги являются редкостью для завершающих свой срок президентов. Обычно, по словам Шамшура, внимание привлекает использование президентского права на помилование, но значительных исторических решений в этот период ожидать не стоит.

Кроме того, Олег Шамшур считает маловероятно, что Байден позволит использовать дальнобойное оружие партнеров по объектам на территории России. Дипломат подчеркнул, что действия Байдена могут зависеть от результата выборов, однако, по его мнению, не стоит ожидать снятия ограничений по нанесению ударов по российской территории.

"Я надеюсь, что мы действительно можем увидеть — это использование тех денег, которые находятся в распоряжении администрации для оказания помощи Украине. И мы постоянно слышим пакеты помощи, я надеюсь, что эта сумма будет исчерпана. Особенно в том случае, если выиграет Трамп", – отметил он", – отметил дипломат.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Соединенные Штаты принципиально не дают разрешение на то, чтобы использовать американское оружие для ударов по территории России, придумывая разные поводы. При этом эксперты убеждены, что Байден избрал провальную стратегию в отношении Украины и, как следствие, война "дает метастазы".



