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Ужасная трагедия: 13-летняя девочка жестоко убила свою младшую сестру

Мелкий спор между сестрами перерос в кровавую бойню, в которой семилетняя девочка погибла.

сегодня, 12:38 comments1114
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Slava Kot

В тихом городке Тейлор, штат Мичиган, произошла ужасная трагедия. 13-летняя девочка нанесла несколько смертельных ножевых ранений своей семилетней сестре после, казалось бы, незначительной ссоры.

Ужасная трагедия: 13-летняя девочка жестоко убила свою младшую сестру

В США старшая сестра убила младшую. Фото из открытых источников

28 сентября Джейсон Лилберн и его жена, оставили своих двух дочерей дома без присмотра взрослых. Старшая должна была ухаживать за младшей сестрой. По словам родителей, между детьми никогда не было серьезных конфликтов и они не предполагали никакой опасности. Однако на этот раз мелкий спор превратился в трагедию.

Все началось с ничтожной ссоры из-за записки, которую семилетняя девочка оставила в ванной с просьбой смыть туалет. Это разозлило старшую сестру, которая забрала записку, и между ними возникла ссора.

Старшая сестра разъяренной пошла в свою комнату, но через полчаса после ссоры, она вооружилась ножом и нанесла младшей первый удар. Но на этом все не кончилось. Старшая сестра взяла еще больший нож на кухне и продолжила атаковать девочку, нанеся ей более десяти ножевых ранений. Семилетняя девочка скончалась от полученных травм в больнице.

После убийства 13-летняя девушка сама вызвала скорую помощь и спокойно описала события во время допроса. Местные следователи были шокированы ее безразличием к совершенному. Подростку предъявили обвинения в преднамеренном убийстве, и ее будут судить как несовершеннолетнюю.

"Маленькая Джесси Джейн была солнечным лучиком, всегда хотела быть на улице и кататься на велосипеде. Даже в наших худших кошмарах мы не могли представить, что что-то подобное может произойти", — сказал отец девочек.

По словам Джейсона Лилберна, у его двух дочерей были "обычные сестринские потасовки", и до этой трагедии между ними не было никаких тревожных эпизодов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о трагическом случае в Австралии, где крокодил напал на 12-летнюю девочку.

Также "Комментарии" писали, что в Германии произошло жестокое убийство украинца в центре беженцев.



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Источник: https://people.com/7-year-old-allegedly-stabbed-to-death-by-her-13-year-old-sister-father-says-she-was-just-a-ray-of-sunshine-8725019
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