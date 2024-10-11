Ужасная трагедия: 13-летняя девочка жестоко убила свою младшую сестру

В тихом городке Тейлор, штат Мичиган, произошла ужасная трагедия. 13-летняя девочка нанесла несколько смертельных ножевых ранений своей семилетней сестре после, казалось бы, незначительной ссоры.



В США старшая сестра убила младшую. Фото из открытых источников

28 сентября Джейсон Лилберн и его жена, оставили своих двух дочерей дома без присмотра взрослых. Старшая должна была ухаживать за младшей сестрой. По словам родителей, между детьми никогда не было серьезных конфликтов и они не предполагали никакой опасности. Однако на этот раз мелкий спор превратился в трагедию.

Все началось с ничтожной ссоры из-за записки, которую семилетняя девочка оставила в ванной с просьбой смыть туалет. Это разозлило старшую сестру, которая забрала записку, и между ними возникла ссора.

Старшая сестра разъяренной пошла в свою комнату, но через полчаса после ссоры, она вооружилась ножом и нанесла младшей первый удар. Но на этом все не кончилось. Старшая сестра взяла еще больший нож на кухне и продолжила атаковать девочку, нанеся ей более десяти ножевых ранений. Семилетняя девочка скончалась от полученных травм в больнице.

После убийства 13-летняя девушка сама вызвала скорую помощь и спокойно описала события во время допроса. Местные следователи были шокированы ее безразличием к совершенному. Подростку предъявили обвинения в преднамеренном убийстве, и ее будут судить как несовершеннолетнюю.

"Маленькая Джесси Джейн была солнечным лучиком, всегда хотела быть на улице и кататься на велосипеде. Даже в наших худших кошмарах мы не могли представить, что что-то подобное может произойти", — сказал отец девочек.

По словам Джейсона Лилберна, у его двух дочерей были "обычные сестринские потасовки", и до этой трагедии между ними не было никаких тревожных эпизодов.

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