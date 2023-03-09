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Уже известно, как Abrams прибудут в Украину из США

Армия Соединенных Штатов определилась, как именно Украина получит танки M1 Abrams

сегодня, 21:41
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Автор:

Моесеенко Валентина

В начале 2023 года Пентагон объявил, что отправит Украину танки Abrams. Позже представители министерства обороны США заявили, что рассматривают разные варианты реализации этого плана, включая изготовление новых танков или изъятие из запасов США. Но уже определились с доставкой – заявил изданию Defense News начальник отдела снабжения сухопутных войск США Даг Буш, пишут "Комментарии".

Уже известно, как Abrams прибудут в Украину из США

США выбрали план доставки Украине танков Abrams


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"Мы реализуем план. Мы просто не можем сказать о деталях", – рассказал Даг Буш, рассказывая, что у армии наконец есть план.

В конце еще прошлого месяца министер армии Кристин Вормут говорила, что армия США не сможет скорей всего поставить танки ВСУ в течение нескольких месяцев и, возможно, это может произойти не раньше конца 2023 года.

"Здесь нужны более длительные сроки, но я думаю, что можно найти варианты сделать все быстрее — менее полутора лет", – сказала она.

По словам и Дага Буша, отправка Abrams в Украину – непростая процедура.

"Это не простой механизм — один танк. Танк просто сам – это не боеспособность, а должны для результативности в боях отправить весь пакет", – уточнил Даг Буш.

Весь пакет должен включать в себя и боеприпасы, и транспортные средства для его обслуживания, и топливо, и обучение техперсонала, чтобы танки можно было поддерживать в рабочем состоянии.

"Мы должны подготовить всю технику к отправлению так, чтобы это не повлияло в том числе и на боеспособность частей армии США и не повлияло на поставку техники другим союзникам", — рассказал Даг Буш.

Он добавил, что Пентагон пока не готов озвучить сроки доставки M1 Abrams в Украину и, вероятно, никогда не объявит "точный" график.

 "Комментарии" также писали о том, что Польша уже объявила, что создаст у себя центр "обслуживания и ремонта" основных боевых танков, которые уже в скором времени будут доставлены в Украину.

Как сообщал портал "Комментарии", "Богам войны" хватит боеприпасов для контрнаступления. Ситуация с боеприпасами, необходимыми Украине для противостояния российской оккупационной армии, будет нормализована, потому что их производство активно развивается.

Читайте на портале "Комментарии" — по какому принципу союзники предоставляют или не предоставляют Украине вооружение.



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