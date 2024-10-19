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Уже не против. США могут поддержать вступление Украины в НАТО

Штаты могут изменить свою позицию относительно членства Украины в НАТО

19 октября 2024, 22:18
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Марьян Ощановский

Лидеры США Джо Байден, Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер не имеют общего мнения по вопросу приглашения Украины в НАТО.

Уже не против. США могут поддержать вступление Украины в НАТО

В НАТО нет единства относительно членства Украины. Фото из открытых источников

Как пишет издание Le Monde, вступление Украины в Альянс пока блокируют США и Германия, тогда как Франция и Великобритания не против, чтобы Украина присоединилась к блоку.

По информации источников, руководство США уже не имеет принципиальных возражений против приглашения Украины в НАТО.

"Если Камала Гаррис будет избрана президентом США, то вполне возможно, что Джо Байден сможет двигаться в этом направлении в течение переходного периода. Если же выборы выиграет Дональд Трамп, то аргументация теряет силу, а малейшая инициатива Байдена рискует усугубить ситуацию", — сообщил европейский дипломатический источник.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что между гарантиями безопасности и ядерным оружием Украине следует выбирать ядерное оружие, считает заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. "Если уж об этом говорить, то между любыми гарантиями безопасности и ядерным оружием выбор очевиден — ядерное оружие. "Гарантии безопасности" мы уже видели. Один из подписантов на нас напал, другие делают вид, что не обязаны защищать нас . Из этой ситуации можно уже сделать выводы: существование договоренностей абсолютно ничего не означает, они не работают", — подчеркнул он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что НАТО планирует замкнуть на себе ключевые функции помощи Украине после президентских выборов в США. Об этом пишет издание CNN со ссылкой на слова высокопоставленного чиновника Североатлантического союза. "Генеральный секретарь Марк Рютте хочет видеть НАТО лидером в сфере помощи по вопросам безопасности, а не чтобы один союзник брал на себя эту роль", — рассказал источник.



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Источник: https://www.lemonde.fr/international/article/2024/10/19/biden-macron-scholz-et-starmer-partages-sur-l-idee-d-inviter-l-ukraine-a-rejoindre-l-otan_6355846_3210.html
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