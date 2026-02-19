Уже в эти выходные все может решиться: к какому важному решению готовится Трамп

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения военных ударов по Ирану, включая сценарий начала операции уже в ближайшие дни. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в администрации.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По их данным, высокопоставленные чиновники по национальной безопасности доложили президенту, что американские военные готовы к проведению ударов в кратчайшие сроки. Однако окончательное решение пока не принято. Источники утверждают, что Трамп в частных обсуждениях высказывался как в поддержку военного сценария, так и против него, продолжая консультироваться с советниками и союзниками.

На фоне этих обсуждений США резко усилили свое военное присутствие на Ближнем Востоке. В регионе уже находится авианосная группа USS Abraham Lincoln, а вторая группа во главе с USS Gerald Ford направляется в зону потенциального конфликта. По данным мониторинга, корабли Ford на данный момент находятся у побережья Западной Африки.

Одновременно CBS News сообщает, что Пентагон начал частичную переброску персонала с Ближнего Востока в Европу и США. Эти меры направлены на снижение рисков для военных в случае возможных ответных действий Тегерана.

В оборонном ведомстве подчеркивают, что подобные шаги являются стандартной мерой предосторожности и не означают неизбежность военной операции. Тем не менее концентрация сил и обсуждение конкретных сроков свидетельствуют о том, что Вашингтон рассматривает силовой вариант как реальный инструмент давления.

Читайте также на портале "Комментарии" — мир оказался гораздо ближе к большому военному конфликту, чем кажется на первый взгляд. По данным Axios , Соединенные Штаты резко усилили военное присутствие на Ближнем Востоке, готовясь к возможному обострению с Ираном.



