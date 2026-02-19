logo_ukra

Вже цими вихідними все може зважитися: до якого важливого рішення готується Трамп
НОВИНИ

Вже цими вихідними все може зважитися: до якого важливого рішення готується Трамп

Білий дім отримав сигнал про готовність армії, але президент вагається між силовим сценарієм та очікуванням

19 лютого 2026, 08:05
Автор:
Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість завдання військових ударів по Ірану, включаючи сценарій початку операції вже найближчими днями. Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела в адміністрації.

Вже цими вихідними все може зважитися: до якого важливого рішення готується Трамп

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За їхніми даними, високопосадовці з національної безпеки доповіли президентові, що американські військові готові до проведення ударів у найкоротший термін. Проте остаточного рішення поки що не прийнято. Джерела стверджують, що Трамп у приватних обговореннях висловлювався як на підтримку військового сценарію, так і проти нього, продовжуючи консультуватися з радниками та союзниками.

На тлі цих обговорень США різко посилили свою військову присутність на Близькому Сході. У регіоні вже знаходиться авіаносна група USS Abraham Lincoln, а друга група на чолі з USS Gerald Ford прямує до зони потенційного конфлікту. За даними моніторингу, кораблі Ford на даний момент знаходяться біля узбережжя Західної Африки.

Одночасно CBS News повідомляє, що Пентагон почав часткове перекидання персоналу з Близького Сходу до Європи та США. Ці заходи спрямовані на зниження ризиків для військових у разі можливих дій у відповідь Тегерана.

В оборонному відомстві наголошують, що подібні кроки є стандартним запобіжним заходом і не означають неминучість військової операції. Проте концентрація сил та обговорення конкретних термінів свідчать, що Вашингтон розглядає силовий варіант як реальний інструмент тиску.

Читайте також на порталі "Коментарі" — світ виявився набагато ближчим до великого військового конфлікту, ніж здається на перший погляд. За даними Axios, Сполучені Штати різко посилили військову присутність на Близькому Сході, готуючись до можливого загострення з Іраном.




Джерело: https://www.cbsnews.com/news/trump-possible-timeline-iran-strikes/
