В американском зоопарке животные заразились COVID-19

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Мокрик Анастасия
В зоопарке, что
расположен в городе Сан-Диего две гориллы заразились коронавирусом. Анализы
подтвердили наличие болезни у животных. Об этом информирует сайт American Association for the
Advancement of Science (AAAS).
В зоопарке у горилл обнаружили коронавирус - фото: из открытых источников
По информации источника, ветеринары
заметили, что животные стали часто чихать и взяли у них анализы. Согласно полученным результатам, в анализах выявили РНК
коронавируса. На данный момент животные находятся под присмотром. Сообщается также, что в настоящее время нет вакцин для домашних и других животных, которые могут
заразиться пандемическим коронавирусом.
К
счастью, гориллам в зоопарках оказывается отличная медицинская помощь, и,
скорее всего, они выживут благодаря усилиям преданных своему делу ветеринаров,
— отметила эколог из
Университета Висконсина в Мэдисоне Тони Голдберг.
Сотрудники зоопарка отметили, что у них есть подозрения,
что гориллы заразились COVID-19
от члена команды
охраны дикой природы парка, у которого был положительный результат теста на
наличие вируса. Хотя он, по словам персонала, соблюдал все меры
безопасности, носил маску и перчатки.
Исполнительный директор зоопарка в Сан-Диего Лиза Петерсон сообщила в пресс-релизе, что сейчас гориллы находятся на карантине. Их состояние в норме, но еще остался кашель. Если состояние приматов начнет ухудшаться, ветеринары будут консультироваться по этому поводу с врачами, которые лечат больных коронавирусом людей.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что найдено слабое место COVID-19, которое поможет избежать заражения, а также о том, что глава МОЗ Украины Максим Степанов рассказал, будет ли продлен локдаун после 24 января.
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