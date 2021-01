В американском зоопарке животные заразились COVID-19

В зоопарке, что расположен в городе Сан-Диего две гориллы заразились коронавирусом. Анализы подтвердили наличие болезни у животных. Об этом информирует сайт American Association for the Advancement of Science (AAAS).

В зоопарке у горилл обнаружили коронавирус - фото: из открытых источников

По информации источника, ветеринары заметили, что животные стали часто чихать и взяли у них анализы. Согласно полученным результатам, в анализах выявили РНК коронавируса. На данный момент животные находятся под присмотром. Сообщается также, что в настоящее время нет вакцин для домашних и других животных, которые могут заразиться пандемическим коронавирусом.

К счастью, гориллам в зоопарках оказывается отличная медицинская помощь, и, скорее всего, они выживут благодаря усилиям преданных своему делу ветеринаров, — отметила эколог из Университета Висконсина в Мэдисоне Тони Голдберг.

Сотрудники зоопарка отметили, что у них есть подозрения, что гориллы заразились COVID-19 от члена команды охраны дикой природы парка, у которого был положительный результат теста на наличие вируса. Хотя он, по словам персонала, соблюдал все меры безопасности, носил маску и перчатки.

Исполнительный директор зоопарка в Сан-Диего Лиза Петерсон сообщила в пресс-релизе, что сейчас гориллы находятся на карантине. Их состояние в норме, но еще остался кашель. Если состояние приматов начнет ухудшаться, ветеринары будут консультироваться по этому поводу с врачами, которые лечат больных коронавирусом людей.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что найдено слабое место COVID-19, которое поможет избежать заражения, а также о том, что глава МОЗ Украины Максим Степанов рассказал, будет ли продлен локдаун после 24 января.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!