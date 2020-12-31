kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 31.12.2020

BTC/USD

28915.75

ETH/USD

744.56

LTC/USD

126.22

НБУ 31.12.2020

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

34.85

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир США В Америке медик испортил 500 доз вакцины от COVID-19
commentss НОВОСТИ Все новости

В Америке медик испортил 500 доз вакцины от COVID-19

Мужчину уволили за его производственную ошибку

сегодня, 09:55
Автор:

Кириєнко Анна

В Америке медик испортил 500 доз вакцины от COVID-19 компании Moderna. Неприятная ситуация произошла в медицинском центре под названием Aurora Health Care в штате Висконсин.

В Америке медик испортил 500 доз вакцины от COVID-19

Американец испортил 500 доз вакцины от коронавируса. Фото: РБК

Мужчина сделал это намеренно. Сначала он достал емкости с препаратом из специального холодильника. Однако вовремя вернуть вакцины в холодное место медик забыл. Как результат, 500 бутылочек вакцины испортились.

Руководство медицинского центра уволило сотрудника. Пока неизвестно, какие мотивы преследовал медик, и почему он вынимал вакцину.

Представители медучреждения Aurora Health Care уже сообщили об инциденте власть. В дальнейшем будет проведено расследование.

Напоминаем, что глава Министерства здравоохранения Максим Степанов сделал важное заявление о проведении вакцинации в Украине. По его словам, Украина готова к проведению массовой вакцинации против коронавирусного заболевания.

Глава Минздрава также отметил, что в ближайшем будущем государство планирует подписать договоры о поставке препарата для прививки с компаниями-производителями. Министр подчеркнул, что Украина ведет переговоры с ними уже более четырех месяцев. Важно, чтобы препарат смогли доставить, как можно быстрее.

Министр также сообщил о том, что вакцинация будет проходить непосредственно по регионам, но главное, чтобы это было быстро и оперативно. Степанов утверждает, что кампания против коронавируса не должна вмешиваться и влиять на остановку других программ иммунизации украинцев.

Также сайт "Комментарии" рассказывает, наносит ли вакцина против коронавируса вред организму. По словам эксперта, делать прививки нужно только теми вакцинами, которые прошли все три стадии испытаний.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unn.com.ua/uk/news/1910352-u-viskonsini-spivrobitnik-medtsentru-zipsuvav-500-doz-vaktsini-vid-covid-19
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ