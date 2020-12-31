В Америке медик испортил 500 доз вакцины от COVID-19 компании Moderna. Неприятная ситуация произошла в медицинском центре под названием Aurora Health Care в штате Висконсин.

Американец испортил 500 доз вакцины от коронавируса. Фото: РБК

Мужчина сделал это намеренно. Сначала он достал емкости с препаратом из специального холодильника. Однако вовремя вернуть вакцины в холодное место медик забыл. Как результат, 500 бутылочек вакцины испортились.

Руководство медицинского центра уволило сотрудника. Пока неизвестно, какие мотивы преследовал медик, и почему он вынимал вакцину.

Представители медучреждения Aurora Health Care уже сообщили об инциденте власть. В дальнейшем будет проведено расследование.

Напоминаем, что глава Министерства здравоохранения Максим Степанов сделал важное заявление о проведении вакцинации в Украине. По его словам, Украина готова к проведению массовой вакцинации против коронавирусного заболевания.

Глава Минздрава также отметил, что в ближайшем будущем государство планирует подписать договоры о поставке препарата для прививки с компаниями-производителями. Министр подчеркнул, что Украина ведет переговоры с ними уже более четырех месяцев. Важно, чтобы препарат смогли доставить, как можно быстрее.

Министр также сообщил о том, что вакцинация будет проходить непосредственно по регионам, но главное, чтобы это было быстро и оперативно. Степанов утверждает, что кампания против коронавируса не должна вмешиваться и влиять на остановку других программ иммунизации украинцев.

Также сайт "Комментарии" рассказывает, наносит ли вакцина против коронавируса вред организму. По словам эксперта, делать прививки нужно только теми вакцинами, которые прошли все три стадии испытаний.

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