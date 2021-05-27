В Америке одобрили новое лекарство от коронавируса

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило экстренное применение экспериментального препарата для лечения коронавируса Sotrovimab (VIR-7831) производства британской фармацевтической компании GSK и ее американского партнера Vir Biotechnology. Об этом говорится в сообщении на сайте FDA.

Коронавирус (фото из открытых источников)

"Sotrovimab относится к классу препаратов, называемых моноклональными антителами, которые имитируют естественные антитела, которые организм вырабатывает для борьбы с инфекцией", – рассказали в регуляторе.

Новый препарат разрешен для лечения COVID-19 у взрослых пациентов и подростков в возрасте от 12 лет и старше, вес которых превышает 40 кг.

Как сообщали ранее Представители ВОЗ получили информацию о том, что индийский тип коронавируса B.1.617 был обнаружен на 53 территориях, в результате чего общее количество стран с индийским штаммом достигло 60. В отчете ВОЗ отмечается, что B.1.617 продемонстрировал повышенную передачу инфекции, тогда как тяжесть заболевания и риск заражения еще изучаются. На прошлой неделе случаи инфицирования индийским штаммом коронавируса обнаружили в Ботсване, Алжире, Кении, Бразилии, Гане, Зимбабве, Финляндии. Его подвид B.1.617.1 обнаружили в 41 стране; B.1.617.2 – в 54 странах; B.1.617.3 – в 6 государствах. В целом во всем мире в конце мая количество новых случаев и смертей продолжало снижаться: было зарегистрировано около 4,1 миллиона новых зараженных и 84 тысячи смертей – это на 14% и 2% меньше по сравнению с серединой мая.

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