В Байдена обнаружили кровь киевских князей - подробности

Язык
Coinspot 28.01.2021
BTC/USD
32735.43
ETH/USD
1340.76
LTC/USD
131.12
НБУ 28.01.2021
USD/UAH
28.35
EUR/UAH
34.40
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Кириєнко Анна
Французские ученые обнаружили в родовом древе Джозефа Байдена киевских князей. Об этом сообщает издание "Историческая правда".
В родословной Джо Байдена нашли киевских князей. Фото: cdn.iz.ru
Оказывается, что в списке предков 46-го президента Америки числятся Рюриковичи. Кроме того, в родословной Байдена нашли и польских аристократов.
Установил родственные связи Тим Доулинг. Он самостоятельно составил генеалогическое древо Байдена. Оказывается, между XIV-XV веками в Англии жил барон Саймон где Фельбригг — прямой предок американского президента. Его жена Малгожата Тешинская — дочь польского князя Пшемислава I Носака.
Если копать глубже, Пшемыслав был сыном князя Казимира и княгини эвфемии Мазовецкой. Княгиня в свою очередь являлась внучкой короля Руси Юрия I, который был внуком Даниила Галицкого.
Том Доулинг сообщает, что дальше в родословной идут представители династии Рюриковичей и польской знати.
Ранее о своих славянских корнях Джозеф Байден никогда не сообщал.
Напомним, что в Украине открыли два новых уголовных производства в отношении пятого Президента Петра Порошенко и нового президента США Джо Байдена. Уголовные дела были открыты по заявлению народного депутата Андрея Деркача, которого в Госдепе США называют агентом Кремля. Подробности дела смотрите в нашем материале.
Также сайт "Комментарии" сообщает, что в Соединенных Штатах Америки при новом президенте Джо Байдене готовят варианты решения конфликта на Донбассе. Экс-министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что при новой администрации шансы увеличиваются. Детали можно посмотреть здесь.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости