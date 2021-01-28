В Байдена обнаружили кровь киевских князей - подробности

Французские ученые обнаружили в родовом древе Джозефа Байдена киевских князей. Об этом сообщает издание "Историческая правда".

В родословной Джо Байдена нашли киевских князей. Фото: cdn.iz.ru

Оказывается, что в списке предков 46-го президента Америки числятся Рюриковичи. Кроме того, в родословной Байдена нашли и польских аристократов.

Установил родственные связи Тим Доулинг. Он самостоятельно составил генеалогическое древо Байдена. Оказывается, между XIV-XV веками в Англии жил барон Саймон где Фельбригг — прямой предок американского президента. Его жена Малгожата Тешинская — дочь польского князя Пшемислава I Носака.

Если копать глубже, Пшемыслав был сыном князя Казимира и княгини эвфемии Мазовецкой. Княгиня в свою очередь являлась внучкой короля Руси Юрия I, который был внуком Даниила Галицкого.

Том Доулинг сообщает, что дальше в родословной идут представители династии Рюриковичей и польской знати.

Ранее о своих славянских корнях Джозеф Байден никогда не сообщал.

Напомним, что в Украине открыли два новых уголовных производства в отношении пятого Президента Петра Порошенко и нового президента США Джо Байдена. Уголовные дела были открыты по заявлению народного депутата Андрея Деркача, которого в Госдепе США называют агентом Кремля. Подробности дела смотрите в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщает, что в Соединенных Штатах Америки при новом президенте Джо Байдене готовят варианты решения конфликта на Донбассе. Экс-министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что при новой администрации шансы увеличиваются. Детали можно посмотреть здесь.

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