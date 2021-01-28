logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 28.01.2021

BTC/USD

32735.43

ETH/USD

1340.76

LTC/USD

131.12

НБУ 28.01.2021

USD/UAH

28.35

EUR/UAH

34.40

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир США В Байдена обнаружили кровь киевских князей - подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

В Байдена обнаружили кровь киевских князей - подробности

Предками президента США были Рюриковичи

сегодня, 20:15
Автор:

Кириєнко Анна

Французские ученые обнаружили в родовом древе Джозефа Байдена киевских князей. Об этом сообщает издание "Историческая правда".

В Байдена обнаружили кровь киевских князей - подробности

В родословной Джо Байдена нашли киевских князей. Фото: cdn.iz.ru

Оказывается, что в списке предков 46-го президента Америки числятся Рюриковичи. Кроме того, в родословной Байдена нашли и польских аристократов.

Установил родственные связи Тим Доулинг. Он самостоятельно составил генеалогическое древо Байдена. Оказывается, между XIV-XV веками в Англии жил барон Саймон где Фельбригг — прямой предок американского президента. Его жена Малгожата Тешинская — дочь польского князя Пшемислава I Носака.

Если копать глубже, Пшемыслав был сыном князя Казимира и княгини эвфемии Мазовецкой. Княгиня в свою очередь являлась внучкой короля Руси Юрия I, который был внуком Даниила Галицкого.

Том Доулинг сообщает, что дальше в родословной идут представители династии Рюриковичей и польской знати.

Ранее о своих славянских корнях Джозеф Байден никогда не сообщал.

Напомним, что в Украине открыли два новых уголовных производства в отношении пятого Президента Петра Порошенко и нового президента США Джо Байдена. Уголовные дела были открыты по заявлению народного депутата Андрея Деркача, которого в Госдепе США называют агентом Кремля. Подробности дела смотрите в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщает, что в Соединенных Штатах Америки при новом президенте Джо Байдене готовят варианты решения конфликта на Донбассе. Экс-министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что при новой администрации шансы увеличиваются. Детали можно посмотреть здесь.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.istpravda.com.ua/columns/2021/01/25/158874/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ