logo

BTC/USD

19027.45

ETH/USD

1281.64

LTC/USD

50.67

USD/UAH

40.35

EUR/UAH

39.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США В Белом доме хотят проверить Маска на предмет угрозы нацбезопасности
commentss НОВОСТИ Все новости

В Белом доме хотят проверить Маска на предмет угрозы нацбезопасности

Высказываниями Илона Маска об Украине наконец-то заинтересовались в Белом доме

сегодня, 11:38
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность проведения проверки в отношении американского миллиардера и изобретателя Илона Маска на предмет соответствия его деятельности интересам национальной безопасности. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

В Белом доме хотят проверить Маска на предмет угрозы нацбезопасности

Илон Маск. Фото из открытых источников

Издание отмечает, официальные лица США считают позицию Илона Маска по отношению к России – дружественной, после серии твитов, в которых были изложены мирные предложения, выгодные российскому президенту Владимиру Путину.

Стоит отметить, что Илон Маск в последнее время оскандалился тем, что забрасывал в информационное пространство тезисы о войне в Украине, которые потом подхватывал Кремль. В частности, больше всего споров и обсуждения вызвал твитт Маска о мирном договоре между УЦкраин7ой и Россией, в котором будет прописано, что Крым остается территорией России, а на временно оккупированных территориях проводится повторный референдум о вхождении в состав РФ, но уже при присутствии международных наблюдателей.

Читайте также на портале "Комментарии" — тревожные заявления белорусского диктатора Лукашенко и Генштаба ВСУ: почему угроза вторжения с РБ выросла в разы. 

Также издание "Комментарии" сообщало – основатель компании SpaceX, миллиардер Илон Маск в очередной раз в этом месяце выступил с заявлениями о российско-украинской войне. В этот раз написал в Twitter, что если РФ встанет перед выбором: потерять Крым или применить ядерное оружие, она выберет последнее. О чем говорит столь пристальное внимание Маска к нашей ситуации? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-10-21/us-weighs-security-reviews-for-musk-deals-including-twitter-buy
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!