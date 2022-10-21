В Белом доме хотят проверить Маска на предмет угрозы нацбезопасности

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность проведения проверки в отношении американского миллиардера и изобретателя Илона Маска на предмет соответствия его деятельности интересам национальной безопасности. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Илон Маск. Фото из открытых источников

Издание отмечает, официальные лица США считают позицию Илона Маска по отношению к России – дружественной, после серии твитов, в которых были изложены мирные предложения, выгодные российскому президенту Владимиру Путину.

Стоит отметить, что Илон Маск в последнее время оскандалился тем, что забрасывал в информационное пространство тезисы о войне в Украине, которые потом подхватывал Кремль. В частности, больше всего споров и обсуждения вызвал твитт Маска о мирном договоре между УЦкраин7ой и Россией, в котором будет прописано, что Крым остается территорией России, а на временно оккупированных территориях проводится повторный референдум о вхождении в состав РФ, но уже при присутствии международных наблюдателей.

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Также издание "Комментарии" сообщало – основатель компании SpaceX, миллиардер Илон Маск в очередной раз в этом месяце выступил с заявлениями о российско-украинской войне. В этот раз написал в Twitter, что если РФ встанет перед выбором: потерять Крым или применить ядерное оружие, она выберет последнее. О чем говорит столь пристальное внимание Маска к нашей ситуации? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.





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