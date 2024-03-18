В Белом доме и НАТО сделали неутешительные прогнозы о ситуации на фронте. О чем речь

Силы обороны на Донбассе вынуждены отходить на вторую и третью линии обороны, потому что у них заканчиваются боеприпасы, заявил Джон Кирби. При этом он добавил, что российские захватчики продолжают оказывать давление на украинских военных на западном направлении.

Джон Кирби

Как подчеркнул Кирби, Вооруженным силам Украины немедленно необходима поддержка. Он добавил, что в этом случае "время имеет значение".

Вместе с тем, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ситуация на фронте в Украине сейчас очень сложная. По его словам, сейчас жизненно важно, чтобы западные союзники усилили поддержку. Йенс Столтенберг добавил, что партнеры по НАТО обеспечивают 99% военной помощи.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что заместитель главы Минобороны Иван Гаврилюк сообщил о критической ситуации с некоторыми боеприпасами на фронте. По его словам, они заканчиваются. Кроме того, он добавил, что преимущество окупантов в артиллерийском огне составляет 7 к 1. Как добавил заместитель министра обороны, враг рассчитывает на то, что ему хватит боеприпасов, чтобы вести войну высокой интенсивности, еще долго. При этом Гаврилюк подчеркнул, что страна-агрессор не только сумела сама наладить производство боеприпасов, но и активно пользуется помощью своих союзников, в частности Северной Кореи.

Ранее западные СМИ сообщали со ссылкой на свои источники, что в Украине заканчиваются ракеты к системам противовоздушной обороны. Они подчеркивали, если сейчас украинские военные сбивают 4 ракеты с 5, то уже буквально через несколько недель будут сбивать только 1 ракету из 5, потому что просто нечем будет это делать.





