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В Белом доме и НАТО сделали неутешительные прогнозы о ситуации на фронте. О чем речь

Советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джон Кирби заявил, что в Сил обороны заканчиваются боеприпасы, из-за чего они вынуждены отходить. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что ситуация в Украине тяжелая

сегодня, 20:21
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Ткачик Олеся
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Силы обороны на Донбассе вынуждены отходить на вторую и третью линии обороны, потому что у них заканчиваются боеприпасы, заявил Джон Кирби. При этом он добавил, что российские захватчики продолжают оказывать давление на украинских военных на западном направлении.

В Белом доме и НАТО сделали неутешительные прогнозы о ситуации на фронте. О чем речь

Джон Кирби

Как подчеркнул Кирби, Вооруженным силам Украины немедленно необходима поддержка. Он добавил, что в этом случае "время имеет значение".

Вместе с тем, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ситуация на фронте в Украине сейчас очень сложная. По его словам, сейчас жизненно важно, чтобы западные союзники усилили поддержку. Йенс Столтенберг добавил, что партнеры по НАТО обеспечивают 99% военной помощи.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что заместитель главы Минобороны Иван Гаврилюк сообщил о критической ситуации с некоторыми боеприпасами на фронте. По его словам, они заканчиваются. Кроме того, он добавил, что преимущество окупантов в артиллерийском огне составляет 7 к 1. Как добавил заместитель министра обороны, враг рассчитывает на то, что ему хватит боеприпасов, чтобы вести войну высокой интенсивности, еще долго. При этом Гаврилюк подчеркнул, что страна-агрессор не только сумела сама наладить производство боеприпасов, но и активно пользуется помощью своих союзников, в частности Северной Кореи.

Ранее западные СМИ сообщали со ссылкой на свои источники, что в Украине заканчиваются ракеты к системам противовоздушной обороны. Они подчеркивали, если сейчас украинские военные сбивают 4 ракеты с 5, то уже буквально через несколько недель будут сбивать только 1 ракету из 5, потому что просто нечем будет это делать.





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