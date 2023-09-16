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В Белом доме намекнули, что вскоре у Украины появятся ракеты ATACMS

Американское оружие перестает принадлежать Соединенным Штатам после того, как прибыло в Украину, подчеркнул Энтони Блинкен

сегодня, 14:38
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Кравцев Сергей
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Украина имеет право самостоятельно принимать решение о том, как ей лучше применять дальнобойные ракеты ATACMS. Как передает портал "Комментарии", такое заявление госсекретарь США Энтони Блинкен сделал в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

В Белом доме намекнули, что вскоре у Украины появятся ракеты ATACMS

Ракеты ATACMS. Фото: из открытых источников

"Они должны иметь возможность поддерживать американскую технику, а это не происходит автоматически. А потом они должны вписаться в последовательную военную программу, которая поможет Украине достичь ее целей", — высказался госсекретарь.


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Он уточнил, как только оружие США попадает на территорию Украины, оно сразу же перестает принадлежать американцам и украинцы сами непосредственно решают, как более эффективно применять это оружие, как его обслуживать.

Энтони Блинкен также заявил, что цели, которые украинцы выбирают для поражения никак не согласовываются с США. Поэтому все разговоры россиян о том, что сегодня в войне применяется оружие стран НАТО не соответствует действительности. Украинцы применяют западное оружие непосредственно сами.

"Они (должны – ред.) должны сделать выводы о том, что может быть наиболее эффективным в работе, чтобы восстановить свой полный суверенитет, свою территориальную целостность", – заявил Блинкен.

Читайте также на портале "Комментарии" — предоставление Украине ATACMS: Пентагон отреагировал на сообщения в СМИ.

Также издание "Комментарии" сообщало — одной из ключевых тем, которую обсудили глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен в Киеве стало предоставление Украине дальнобойных ракет ATACMS. На сегодняшний день вопрос открыт, но не решен. Подробности переговоров во время пресс-конференции озвучил Дмитрий Кулеба.




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