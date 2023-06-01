В Белом доме назвали мирный план, на котором сосредоточатся США

Администрация президента США Джо Байдена сконцентрирована на работе с украинской стороной относительно продвижения и реализации представленной президентом Владимиром Зеленским Формулы мира, состоящей из 10 пунктов. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби.

Джон Кирби. Фото: Getty Images

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"Мы сосредоточены на работе с нашими украинскими коллегами относительно реализации их предложения из 10 пунктов установления справедливого мира. И мы увидим, к чему это приведет", — заявил Джон Кирби.

Кирби отметил, что Штаты хотят помочь Украине, чтобы мирные предложения, вне зависимости от того, кто их выдвинул, смогли обеспечить устойчивый мир.



Это, добавил представитель Белого дома, должно иметь поддержку со стороны президента Украины.



Также он обратил внимание, что российский диктатор Владимир Путин не продемонстрировал "реального стремления" завершить войну против Украины установлением справдливого мира.

Стоит отметить, президент Украины Владимир Зеленский представил мирный план ("формулу мира") еще в ноябре 2022 года. Инициатива состоит из 10 пунктов и предусматривает возобновление контроля Украины над территорией, возвращение пленных, преследование военных преступников.

Также украинская формула мира заключается в гарантиях радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности.

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