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В Белом доме назвали сроки, сколько еще смогут гарантировать помощь Украине

В Белом Доме обеспокоены, что гарантировать помощь Украине могут еще в течение нескольких недель

сегодня, 08:45
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Белом Доме обеспокоены, ведь могут гарантировать оказание помощи Украине лишь только в течение нескольких недель. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби.

В Белом доме назвали сроки, сколько еще смогут гарантировать помощь Украине

Поддержка Украины. Фото: из открытых источников

"У нас есть еще несколько недель, а потом у нас "заканчиваются возможности", когда речь заходит о помощи Украине", – отметил Джон Кирби.


Он также сообщил, что Белый Дом готов к переговорам с республиканцами для продолжения финансирования.

"Это должно быть неприемлемым для кого-либо. Мы знаем, что там (в Конгрессе – ред.) есть сильная двухпартийная поддержка. Однако есть маленькая группа республиканцев, которая хочет держать всех в заложниках" – отметил координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности.

В то же время пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала "потрясающим" то, что Соединенные Штаты дошли до момента, что "республиканцы в Конгрессе готовы сделать Путину самый большой подарок, на который он мог бы надеяться".

Спикер подчеркнула, что путь вперед ясен: необходимо принять запрос Джо Байдена относительно дополнительного финансирования потребностей нацбезопасности США, включающего помощь Украине, Израилю и Тайваню, а также усиление южной границы.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=BTUyGnesSjo&ab_channel=TheWhiteHouse
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