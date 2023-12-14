В Белом доме назвали вопрос № 1, которым лично занимается Байден

Администрация США, а также лично американский президент Джо Байден прилагают значительные усилия, чтобы побудить Конгресс к принятию дополнительного финансирования, в частности, для поддержки Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом на брифинге сообщил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет "Укринформ".

Джон Кирби. Фото: Getty Images

"Я не буду говорить о том, что мы делаем, о том, чего вы не видите в СМИ, но наша команда продолжает очень и очень тесно сотрудничать с членами Конгресса от обеих партий, пока они ведут эти переговоры. И мы посмотрим, как это будет развиваться", – заявил Джон Кирби.

Он отметил, что 12 декабря было объявлено об очередном пакете помощи для Украины. Однако до конца года осталось мало времени, "поэтому не так уж много возможностей, чтобы обеспечить оборонную помощь Украине".

Джон Кирби также подчеркнул, что принять этот законопроект американских законодателей побуждает и лично Джо Байден. По словам представителя Белого дома, администрация готова участвовать в "добросовестных переговорах" и идти на компромиссы. Однако он подчеркнул, что для продвижения вперед это должны делать обе стороны.

"Президент очень много работает. Вся команда прилагает тяжелые усилия", – резюмировал он.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США пообщался с членами Сената и Палаты представителей. Также состоялась его встреча с главой Белого дома Джо Байденом, который во время этого общения сообщил о выделении нового пакета военной помощи Украине на 200 млн долларов. Но основной темой всех переговоров являлось убеждение американских парламентариев как можно быстрее (на этой неделе) проголосовать дополнительное финансирование для Украины – многомиллиардный пакет на будущий год. С чем, судя по заявлениям лидера республиканцев в Сенате Митча Макконнелла, а также спикера Палаты представителей Майка Джонсона, могут быть проблемы. Есть ли шанс, что республиканцы всё же поддержат важнейший для нас законопроект? Какие выводы можно сделать из визита Зеленского в Штаты? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



