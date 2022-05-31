В Белом доме обещают предоставить Украине ракеты: о каких идет речь

Эксперт по международным отношениям дипломат Майкл Макфол объяснил, что ему известно о поставках для Украины ракет от США. Ранее Байден сказал журналистам, что Америка не будет снабжать Украину боеприпасами большой дальности. О намерениях Белого дома Макфол написал в соцсетях.



фото lockheedmartin.com

"Украина получит новые партии высокоточных ракет с большей дальностью, чем у украинцев сейчас, но не ракеты, которые могут поразить (цели — ред.) в глубине россии, — написал он в Твиттер и добавил: Не все MLRS имеют одинаковые возможности. Отправка системы меньшей дальности лучше, чем вообще ничего".

Речь идет о передаче американских универсальных пусковых установок MLRS (MFOM), используемых для запуска ракет разной дальности.

Ранее Макфол писал, что если россия использует против Украины РСЗО с дальнобойными возможностями, то США должны предоставить то же украинцам. Иначе украинские солдаты, использующие РСЗО меньшей дальности, будут в опасности.

Как писал портал "Комментарии", в британской разведке прокомментировали состояние военных подразделений российских кафиров в Украине. Иностранные военные эксперты пришли к выводам, что российская армия за три месяца полномасштабной войны с Украиной понесла сокрушительные потери, а ее боеспособность снизилась. Об этом сообщают на странице Министерства обороны Великобритании в Твиттере.

Также мы писали, что продолжаются тяжелые бои за Лисичанск, город под контролем Украины, а вот трасса Лисичанск-Бахмут постоянно обстреливается. Пока передвигаться по ней невозможно. Гуманитарную помощь доставляют ежедневно по другим дорогам, проводят эвакуацию местных жителей.





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