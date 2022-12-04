В Белом доме объяснили, что заставило Путина прибегнуть к массированным ракетным атакам по Украине

Президент РФ прибег к массированным ракетным ударам по Украине из-за жестких предупреждений от Запада, если он прибегнет к применению ядерного оружия. Такое заявление сделала во время своего визита в Киев заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

Виктория Нуланд (фото из открытых источников)

Нуланд отметила, что только общая и жесткая реакция Запада и США в ответ на угрозы главы Кремля применить ядерное оружие, заставила его отступить и перейти к другой неприемлемой тактике — массированным атакам Украины.

"Не только США, но и другие члены G7 выходили на Кремль с сигналами о том, что совершенно неприемлемым и безответственно разбрасываться этим намеками на применение ядерного оружия. Наш ответ был объединенным. Россия уже сделала себя изгоем, но мы объяснили, применение ядерного оружия будет иметь ответ и последствия несравненного уровня. И после этого Россия перешла к принципиально другому оружию, начав атаки на энергетическую инфраструктуру", — заявила Виктория Нуланд.

Заместитель госсекретаря США подчеркнула, что пока ядерная угроза не входит в планы РФ. Но Запад должен внимательно следить за каждыми возможными угрозами со стороны Кремля.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что сын президента США критикует Зеленского и в очередной раз требует запретов. Сын 45-го президента США, Дональд Трамп-младший критикует президента Украины Владимира Зеленского из-за его санкций и запретов, действующих на Украинскую православную церковь московского патриархата. Дональд Трамп-младший в своем тексте в социальной сети акцентирует внимание на том, что Зеленский якобы запрещает Украинскую православную церковь и таким образом оказывает давление на свободу слова в Украине. Также сын 45-го президента США считает, что проверки, которые приводят спецслужбы Украины в церквях московского патриархата, являются рейдерским захватом.

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