Президент США Джо Байден отменил свои прежние возражения против предоставления Украине истребителей F16, потому что он верит в возможность оснастить наше государство для долгосрочной обороны от российской полномасштабной военной агрессии. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет "CNN".

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Салливан подтвердил журналистам в Японии в субботу, 20 мая, что Байден сказал своим коллегам из "Большой семерки" о том, что Штаты поддержат совместные усилия по обучению украинских пилотов управлению истребителями, предполагая, что это решение было принято "в поворотный момент в конфликте" и имело в виду "долгосрочную приверженность украинской самообороне".

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"Теперь, когда мы доставили все, что, как мы обещали, собирались доставить, чтобы мы могли дать украинцам возможность добиться прогресса на поле боя, мы достигли момента, когда пришло время оглянуться и сказать, что Украине понадобится как часть будущих сил, чтобы иметь возможность сдерживать и защищаться от российской агрессии. Частью этого являются истребители четвертого поколения F16", — сказал Салливан.

По словам представителя Белого дома, в настоящее время эти самолеты не нужны Украине в отражении агрессии РФ, но они сыграют свою роль позже.

"Мы считаем, что место, где F16 вписывается в бой, не прямо сейчас", — отметил он.

Также Салливан подтвердил давнюю позицию США о том, что военная техника, предоставленная Украине, не предназначена для проведения атак на территории РФ

Кроме того, он не раскрыл расписание, как долго будет проходить обучение украинских военных.

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Также издание "Комментарии" сообщало – "китайский миротворец" (спецпредставитель Ли Хуэй) побывал в Украине, теперь направляется в Европу, затем – в РФ. Что можно на данный момент сказать об этом вояже, а также об участившихся в западной прессе публикациях, где отмечается, что Украина должна победить в ближайшие полгода, иначе придется садиться за стол переговоров с Россией? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилась к экспертам.



