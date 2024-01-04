Разворовывание военной помощи от США: в Белом доме сделали заявление

Координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что в Белом доме не выявили никаких признаков злоупотреблений с оружием и другой крупной коррупцией, связанной с военной помощью США Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление на сайте Белого дома.

Джон Кирби об отсутствии коррупции с помощью Украины от США. Фото из открытых источников

Джон Кирби рассказал, что вся предоставленная Украине помощь от США используется по назначению, а администрация Байдена не выявила признаков злоупотреблений во время проверок.

"Мы не видели никаких признаков того, чтобы имела место широкомасштабная коррупция или злоупотребление со стороны украинской армии", — рассказал представитель Белого дома.

Кирби подчеркнул, что Украина с пониманием относится к идее подотчетности. Кроме того, украинские специалисты работают вместе с американскими в Киеве по контролю помощи от США.

"Украинцы понимают нашу необходимость в подотчетности. Они разделяют это, и они дали понять, что готовы работать с нами над механизмами подотчетности для всех предоставляемых систем", — добавил Джон Кирби.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США в начале декабря 2023 года опубликован отчет, показавший, существует ли в Украине коррупция по выделенной помощи от Соединенных Штатов.

Также "Комментарии" писали об американском после Бриджит Бринк, которая озвучила три основных реформы для Украины, чтобы поддержать уверенность США, стран ЕС и других союзников по поводу помощи в войне. Одной из основных реформ представитель США назвала борьбу с коррупцией в Украине, другие две касаются реформы системы правосудия и корпоративного управления.