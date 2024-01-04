Разворовывание военной помощи от США: в Белом доме сделали заявление

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Slava Kot
Координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что в Белом доме не выявили никаких признаков злоупотреблений с оружием и другой крупной коррупцией, связанной с военной помощью США Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление на сайте Белого дома.
Джон Кирби об отсутствии коррупции с помощью Украины от США. Фото из открытых источников
Джон Кирби рассказал, что вся предоставленная Украине помощь от США используется по назначению, а администрация Байдена не выявила признаков злоупотреблений во время проверок.
Кирби подчеркнул, что Украина с пониманием относится к идее подотчетности. Кроме того, украинские специалисты работают вместе с американскими в Киеве по контролю помощи от США.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США в начале декабря 2023 года опубликован отчет, показавший, существует ли в Украине коррупция по выделенной помощи от Соединенных Штатов.
Также "Комментарии" писали об американском после Бриджит Бринк, которая озвучила три основных реформы для Украины, чтобы поддержать уверенность США, стран ЕС и других союзников по поводу помощи в войне. Одной из основных реформ представитель США назвала борьбу с коррупцией в Украине, другие две касаются реформы системы правосудия и корпоративного управления.
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сегодня, 10:34
Утримання в п'ять разів більшого ніж потрібно держапарату це законні витрати. Виплата одному з керівників Укрексімбанка, де працевлаштовані юдеї, 5 мільйонів за те, що він побив журналіста це законно, бо за рішенням корумпованого суду. Збільшені видатки на депутатів їх помічників на суддів теж не є ознакою розкрадання. Коли корумповані пани багатшають це робить смердів ще більш сильнішими та рішучишими.