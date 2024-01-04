logo

BTC/USD

44032.30

ETH/USD

2270.65

LTC/USD

66.17

USD/UAH

38.90

EUR/UAH

42.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Разворовывание военной помощи от США: в Белом доме сделали заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Разворовывание военной помощи от США: в Белом доме сделали заявление

В США рассказали, есть ли широкомасштабная коррупция и злоупотребления со стороны украинской армии по поводу американской помощи Украине.

сегодня, 10:01 comments1521
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что в Белом доме не выявили никаких признаков злоупотреблений с оружием и другой крупной коррупцией, связанной с военной помощью США Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление на сайте Белого дома.

Разворовывание военной помощи от США: в Белом доме сделали заявление

Джон Кирби об отсутствии коррупции с помощью Украины от США. Фото из открытых источников

Джон Кирби рассказал, что вся предоставленная Украине помощь от США используется по назначению, а администрация Байдена не выявила признаков злоупотреблений во время проверок.

"Мы не видели никаких признаков того, чтобы имела место широкомасштабная коррупция или злоупотребление со стороны украинской армии", — рассказал представитель Белого дома.

Кирби подчеркнул, что Украина с пониманием относится к идее подотчетности. Кроме того, украинские специалисты работают вместе с американскими в Киеве по контролю помощи от США.

"Украинцы понимают нашу необходимость в подотчетности. Они разделяют это, и они дали понять, что готовы работать с нами над механизмами подотчетности для всех предоставляемых систем", — добавил Джон Кирби.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США в начале декабря 2023 года опубликован отчет, показавший, существует ли в Украине коррупция по выделенной помощи от Соединенных Штатов.

Также "Комментарии" писали об американском после Бриджит Бринк, которая озвучила три основных реформы для Украины, чтобы поддержать уверенность США, стран ЕС и других союзников по поводу помощи в войне. Одной из основных реформ представитель США назвала борьбу с коррупцией в Украине, другие две касаются реформы системы правосудия и корпоративного управления.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/press-briefings/2024/01/03/press-briefing-by-press-secretary-karine-jean-pierre-and-nsc-coordinator-for-strategic-communications-john-kirby-36/
Теги:
comments

Обсуждения

Ігор

сегодня, 10:34

Утримання в п'ять разів більшого ніж потрібно держапарату це законні витрати. Виплата одному з керівників Укрексімбанка, де працевлаштовані юдеї, 5 мільйонів за те, що він побив журналіста це законно, бо за рішенням корумпованого суду. Збільшені видатки на депутатів їх помічників на суддів теж не є ознакою розкрадання. Коли корумповані пани багатшають це робить смердів ще більш сильнішими та рішучишими.


Новости

Все новости