В Белом доме отреагировали на критику нового мирного плана США со значительными уступками Украины

В Белом доме прокомментировали ход переговоров по прекращению войны в Украине и впервые очертили роль американских посредников в подготовке нового мирного плана США. По словам представительницы администрации Кэролайн Левитт, специальный посланник Стив Виткофф и госсекретарь Марко Рубио в течение последнего месяца вели непубличные встречи с Киевом и Москвой, пытаясь выяснить, на какие условия обе стороны готовы согласиться.

Спикер Белого дома Кэролайн Левитт. Фото из открытых источников

Кэролайн Левитт на брифинге в Белом доме заявила, что формат закрытых переговоров позволяет "достигать реальных договоренностей". В Белом доме сравнивают новый мирный план с подходом, который использовали США при заключении соглашений на Ближнем Востоке.

"Специальный посланник Виткофф, и Марко Рубио, тихо работают над планом примерно последний месяц. Они взаимодействуют с обеими сторонами, Россией и Украиной в равной степени, чтобы понять, на что эти страны готовы пойти ради длительного и крепкого мира. Вот так достигаются мирные переговоры. Именно так это работало в отношении Израиля, Газы и всех арабских стран Ближнего Востока. Президент поддерживает этот план", – сказала Левит.

Комментируя критику плана, предусматривающего значительные уступки Киева, Левитт заявила, что информация в медиа "отражает только одну сторону конфликта". По ее словам, документ "хороший план для обеих сторон", а его детали остаются непубличными, поскольку переговоры продолжаются.

"Я знаю, что есть много критики и скептиков, но напомню об историческом успехе, которого добились этот президент и его команда на Ближнем Востоке. Мы верим, что это возможно с Россией и Украиной, и мы упорно работаем, чтобы этого добиться", — добавила Левитт.

Заметим, что, несмотря на заявления Левитт о вовлечении в мирный план обеих сторон, Украина и страны ЕС указали, что им ничего не было известно об инициативе США.

