В Белом доме отреагировали на критику нового мирного плана США со значительными уступками Украины

Slava Kot
В Белом доме прокомментировали ход переговоров по прекращению войны в Украине и впервые очертили роль американских посредников в подготовке нового мирного плана США. По словам представительницы администрации Кэролайн Левитт, специальный посланник Стив Виткофф и госсекретарь Марко Рубио в течение последнего месяца вели непубличные встречи с Киевом и Москвой, пытаясь выяснить, на какие условия обе стороны готовы согласиться.
Спикер Белого дома Кэролайн Левитт. Фото из открытых источников
Кэролайн Левитт на брифинге в Белом доме заявила, что формат закрытых переговоров позволяет "достигать реальных договоренностей". В Белом доме сравнивают новый мирный план с подходом, который использовали США при заключении соглашений на Ближнем Востоке.
Комментируя критику плана, предусматривающего значительные уступки Киева, Левитт заявила, что информация в медиа "отражает только одну сторону конфликта". По ее словам, документ "хороший план для обеих сторон", а его детали остаются непубличными, поскольку переговоры продолжаются.
Заметим, что, несмотря на заявления Левитт о вовлечении в мирный план обеих сторон, Украина и страны ЕС указали, что им ничего не было известно об инициативе США.
