У Білому домі відреагували на критику нового мирного плану США зі значними поступками України

У Білому домі прокоментували хід переговорів щодо припинення війни в Україні та вперше детальніше окреслили роль американських посередників у підготовці нового мирного плану США. За словами представниці адміністрації Керолайн Левітт, спеціальний посланник Стів Віткофф та держсекретар Марко Рубіо протягом останнього місяця вели непублічні зустрічі з Києвом і Москвою, намагаючись з’ясувати, на які умови обидві сторони готові погодитися.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт. Фото з відкритих джерел

Керолайн Левітт під час брифінгу у Білому домі заявила, що формат закритих переговорів дозволяє "досягати реальних домовленостей". У Білому домі порівнюють новий мирний план з підходом, який використовували США під час укладення угод на Близькому Сході.

"Спеціальний посланець Віткофф, та Марко Рубіо, тихо працюють над планом приблизно останній місяць. Вони взаємодіють з обома сторонами, Росією та Україною рівною мірою, щоб зрозуміти, на що ці країни готові піти заради тривалого й міцного миру. Ось так досягаються мирні переговори. Саме так це працювало, щодо Ізраїлю, Гази та всіх арабських країн Близького Сходу. Президент підтримує цей план", — сказала Левіт.

Коментуючи критику плану, який передбачає значні поступки Києва, Левітт заявила, що інформація у медіа "відображає лише один бік конфлікту". За її словами, документ є "хорошим планом для обох сторін", а його деталі залишаються непублічними, оскільки переговори тривають.

"Я знаю, що є багато критики і скептиків, але нагадаю про історичний успіх, якого досягли цей президент і його команда на Близькому Сході. Ми віримо, що це можливо з Росією та Україною, і ми наполегливо працюємо, щоб цього досягти", — додала Левітт.

Зауважимо, попри заяви Левітт про залученість до мирного плану обох сторін, Україна та країни ЄС вказали, що їм нічого не було відомо про ініціативу США.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський погодився на переговори щодо мирного плану Трампа.

Також "Коментарі" писали про те, на які поступки має піти Росія згідно з мирним планом США.