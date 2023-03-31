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В Белом доме отреагировали на председательство РФ в Совбезе ООН

Стране, которая грубо нарушает Устав ООН и вторгается к своему соседу, не место в Совете Безопасности ООН, считают в Вашингтоне

сегодня, 10:52
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Автор:

Кравцев Сергей

Вашингтон считает, что России нужно председательство в Совете Безопасности ООН для того, чтобы продвигать свои пропагандистские лживые тезисы, тем самым оправдывая преступления против Украины. Но вариантов предотвратить это месячное председательство не было. Как передает издание "Комментарии", об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

В Белом доме отреагировали на председательство РФ в Совбезе ООН

Белый дом. Фото: из открытых источников

"Стране, которая грубо нарушает Устав ООН и вторгается к своему соседу, не место в Совете безопасности ООН. К сожалению, Россия является постоянным членом Совбеза, и не существует реального международно-правового пути, чтобы изменить эту реальность. Это то, с чем мы сейчас живем", – заявила Карин Жан-Пьер.


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Она добавила, что США призывают Россию вести себя профессионально во время ее запланированного председательства в СБ апреле.

"Как бы не было неприятно видеть, что Россия председательствует в Совете, на самом деле это в основном церемониальная должность, которая меняется членами Совета месяц за месяцем в алфавитном порядке. И это то, что мы видим в апреле. Соединенные Штаты будут председательствовать в Совете в августе 2023 года", – отметила спикер Белого дома.

Как известно, ежемесячно в Совбезе ООН меняется председательствующая страна. Россия, развязавшая крупнейшую со времен Второй мировой войну в Европе, является постоянным членом организации и будет председательствовать весь следующий месяц. 

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