В Белом доме отреагировали на разговоры о членстве Украины в НАТО в обмен на территории

В Белом доме назвали неправдивой информацию о том, что идут какие-то разговоры о возможном согласии для Украины на членство в НАТО в обмен на отказ от части своих территорий в пользу РФ. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

Джон Кирби. Фото: из открытых источников

Отвечая на вопрос журналиста относительно дискуссий об обмене украинских территорий на членство в НАТО, Кирби заявил: "Ничего подобного. Это не так".

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Чиновник отметил, что позиция власти США заключается в том, что в перспективе Украина сможет стать членом НАТО, что подтвердило руководство стран-членов Альянса во время последнего саммита в Вильнюсе.

"На Вильнюсском саммите Альянс поддержал идею о том, что путь к членству (Украины в НАТО – ред.) может быть разработан. Сейчас основное внимание сосредоточено на помощи Украине в борьбе с российской агрессией и возвращении территорий, которые полностью принадлежат Украине. Они достигают прогресса ежедневно, и мы будем продолжать их поддерживать", – сказал Кирби.

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