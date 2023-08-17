В Белом доме отреагировали на разговоры о членстве Украины в НАТО в обмен на территории

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Кравцев Сергей
В Белом доме назвали неправдивой информацию о том, что идут какие-то разговоры о возможном согласии для Украины на членство в НАТО в обмен на отказ от части своих территорий в пользу РФ. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
Джон Кирби. Фото: из открытых источников
Отвечая на вопрос журналиста относительно дискуссий об обмене украинских территорий на членство в НАТО, Кирби заявил: "Ничего подобного. Это не так".
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Чиновник отметил, что позиция власти США заключается в том, что в перспективе Украина сможет стать членом НАТО, что подтвердило руководство стран-членов Альянса во время последнего саммита в Вильнюсе.
Читайте также на портале "Комментарии" - высказанная главой канцелярии генерального секретаря НАТО Стианом Йенсеном идея, чтобы Украина отказалась от части территорий, ради получения членства в Альянсе вызвала предсказуемый резонанс. Ей заинтересовались в России, а в Украине жестко раскритиковали. При этом, в самом НАТО уверяют, что все страны-члены блока едины в своей позиции относительно полной поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины. Но, как известно, дыма без огня не бывает. Почему появилось (и уже не первый раз) подобное убийственное для Украины и демократического мира предложение? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.
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