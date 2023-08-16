В НАТО – в обмен на потерю части территории: что стоит за этим предложением – как реагировать

Высказанная главой канцелярии генерального секретаря НАТО Стианом Йенсеном идея, чтобы Украина отказалась от части территорий, ради получения членства в Альянсе вызвала предсказуемый резонанс. Ей заинтересовались в России, а в Украине жестко раскритиковали. При этом, в самом НАТО уверяют, что все страны-члены блока едины в своей позиции относительно полной поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины. Но, как известно, дыма без огня не бывает. Почему появилось (и уже не первый раз) подобное убийственное для Украины и демократического мира предложение? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Украина-НАТО. Фото из открытых источников

К подобным вбросам, обсуждениям нужно привыкать

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович акцентирует, что это резонансное заявление сделал человек, который не занимает какую-либо значимую позицию в Альянсе. И он отдельно отметил, что это – оценочное суждение, один из вариантов, который может рассматриваться.

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"Кроме того, Стианом Йенсен – точно не первый, кто говорит о подобном сценарии. Нечто схожее описывал в своей программной статье экс-госсекретарь США Генри Киссинджер. Он подчеркивал, что Украину необходимо принять в НАТО, но при этом РФ должна оставить за собой часть украинской территории (речь фактически шла о Крыме)", – напоминает эксперт.

По его мнению, к такого рода разговорам-предложениям-идеям, которые периодически возникают, нам следует относиться спокойно.

"Во-первых, есть официальная позиция Альянса в целом и всех стран, которые в него ходят, касательно безусловной поддержки территориальной целостности и государственного суверенитета Украины. Во-вторых, различные страны, политики, эксперты рассматривают всевозможные сценарии и варианты развития событий. Это характерно для западных принципов формирования и реализации политики. В том числе в сфере международных отношений, в военной сфере. Западные элиты не могут рассматривать какой-то один сценарий. Им важно представлять различные варианты: от максимально оптимистичного – до наиболее пессимистичного, с сохранением статус-кво и так далее. И то, что различные варианты постоянно анализируются блоком в целом и странами, входящими в него, у меня нет сомнений. Ключевой момент — что оптимальным для реализации избран сценарий восстановления территориальной целостности Украины. И сейчас делается всё для того, чтобы он был реализован", – отмечает Игорь Рейтерович.

Нам следует, продолжает он, постоянно аргументировать партнерам — почему это единственный сценарий, гарантирующий прочный и справедливый мир. Что и делается.

Понятно, что будут возникать варианты, альтернативные этой формуле. Включая такого характера, как озвучил Стиан Йенсен". "При этом, надо понимать, что есть и другие варианты, пусть даже на уровне обсуждения. Тем важнее нам аргументировать, почему никакие иные сценарии, кроме нашей формулы мира, не приведут к восстановлению глобального порядка, – считает эксперт. – Понятно, что РФ сразу цепляется за такие заявления, начинает использовать в своей пропаганде. Но в стране-агрессоре просто не понимают сути этих заявлений. Они не сигнализируют о снижении поддержки Украины. Лишь о том, что имеются разные мнения, которые иногда просачиваются в публичную плоскость. Так что никакой "зрады" здесь нет. Но к подобным вбросам, обсуждениям нужно привыкать. Потому что осенью подобного станет еще больше. В том числе из-за интенсификации переговоров с разными странами касательно глобальной формулы мира, которую уже обсуждали в Дании и Саудовской Аравии

Чтобы мы попали в НАТО, террористы-россияне должны были устроить геноцид в Мариуполе, массовые изнасилования в Буче и многое другое

Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова рассуждает так:

"Интересно, о каких именно территориях говорил этот господин из НАТО? У него уже есть план, что забрать у Украины и подарить России? Мнение украинцев, я так понимаю, он решил не учитывать. Киев – кому по его плану должен принадлежать? А Буча, Бородянка, Гостомель? Уничтоженные Мариуполь и Бахмут? С каких пор США (лидер НАТО) решили идти на уступки террористам? россии уже подарили Чечню, Абхазию, Осетию, Приднестровье, Сирию. Теперь решили подарить Украину. Следующий кто? Страны Балтии? Польша? Финляндия? О Будапештском меморандуме уже не стоит и вспоминать".

То есть, продолжает эксперт, чтобы мы попали в НАТО, террористы-россияне должны были устроить геноцид в Мариуполе, массовые изнасилования в Буче, похитить наших детей, убить множество военных, захватить нашу землю, взорвать Каховскую ГЭС, побомбить инфраструктуру и мирные города.

"А теперь представитель НАТО предлагает нам смириться и получить вступление в Альянс? Похоже, как когда родственники и друзья преступника пытаются договориться с жертвой преступления, предлагая некую компенсацию, лишь бы злодей избежал наказания, – проводит аналогию Татьяна Лупова. – У нас такое, к сожалению, бывает часто, но неужели подобное – норма в цивилизованном – западном – мире, куда мы стремимся?".

Мы должны реагировать на такие заявления крайне жестко и даже не начинать диалог, который подразумевает территориальные потери

Эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник акцентирует, что Йенсен – далеко не первый чиновник НАТО, который говорит, что Украину может ожидать формула: статус члена Альянса в обмен на территории.

"Ту же Македонию в свое время даже заставили изменить название страны (на Северная Македония), чтобы она стала ближе к вступлению в ЕС и НАТО. В итоге ей удалось вступить в НАТО (в ЕС пока – нет), причем без территориальных потерь. Просто потому, что претензий к ней никто, кроме Албании, не имеет. Правда, последняя озвучивала их лет двадцать назад. Так что у Македонии не было открытых конфликтов, как сейчас у Украины, ведущей войну с РФ", – поясняет эксперт.

Он подчеркивает, что мир должен понимать – эта война закончится либо поражением РФ, либо попросту не закончится.

"Второй вариант тому же НАТО не нравится. Ведь постоянно помогать Украине готовы далеко не все. Потому сейчас страны Альянса и не только они тестируют вопрос – готова ли Украина на территориальные уступки в обмен на дальнейшие гарантии безопасности. Мы должны реагировать на такие заявления крайне жестко. И даже не начинать диалог, который подразумевает территориальные потери. Ведь Россия не остановится. Если она увидит, что ей позволили легализовать захваченное, она через какое-то время повторит попытку захвата чужих земель. И не только она", – констатирует Николай Мельник.

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