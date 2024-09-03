В Белом доме отреагировали на удар РФ по Полтаве

Соединенные Штаты Америки планируют продолжать укреплять противовоздушную оборону Украины в ближайшие недели. Об этом сообщил советник Белого дома Джон Кирби, передает CBS News.

Джон Кирби (фото из открытых источников)

Кирби также выразил соболезнования украинцам после очередного массированного российского удара по Полтаве. Он назвал это ударом очередным ужасным примером жестокости Путина по отношению к украинскому народу.

"Это еще одно ужасное напоминание о масштабах жестокости Путина по отношению к народу Украины, его попытки наказать их за собственное вторжение в эту страну из-за атак на критическую инфраструктуру и усложнение их жизни", — отметил советник.

Он добавил, что президент США Джо Байден ясно дал понять, что поддержка Украины со стороны США остается непреклонной.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что известно о трагедии в Полтаве . Российские войска нанесли ракетный удар баллистическими ракетами по учебному заведению в Полтаве, что привело к гибели не менее 51 человека. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин во время телемарафона.

В Сети ходили слухи, что удар пришелся на момент построения на плацу Института связи, однако эта информация не соответствует действительности.

Офис генерального прокурора Украины сообщил, что в связи с атакой было возбуждено уголовное дело по статье о "Посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Сигнал воздушной тревоги раздался в 9:08 утра, после чего все находившиеся на учебе студенты отправились к укрытиям. Через несколько минут после объявления тревоги раздались мощные взрывы. Предварительно установлено, что российские оккупанты нанесли удар по Полтаве двумя баллистическими ракетами типа "Искандер-М". К моменту 18:00 количество пострадавших возросло до 51 человека, из-под завалов были спасены 11 человек.

