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В Белом доме отреагировали на заявления конгрессменки Спартц об Украине

Администрация Байдена ответит на запрос Спартц

сегодня, 08:50
Автор:

Козлова Альбіна
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Координатор по стратегическим коммуникациям Совета по нацбезопасности США Джон Кирби подчеркнул, что конгрессменке будет предоставлен ответ на ее обращение в отношении главы Офиса президента Андрея Ермака и поставок вооружения для ВСУ. Об этом сообщает Голос Америки.

В Белом доме отреагировали на заявления конгрессменки Спартц об Украине

Фото иллюстративное / Pixabay

Представители администрации Байдена сосредоточили свое внимание на том, чтобы получить информацию о том, что нужно украинцам для борьбы в войне, общение проводится с представителями власти Украины на всех уровнях. По мнению Джо Байдена, Соединенные штаты прилагают все усилия для того, чтобы удовлетворить потребности Украины. Вооружение, которое предоставляет США, попадая на территорию Украины, уже является государственной собственностью Украины, а как применять его в боях решает украинское командование, подчеркнул чиновник.

“Мы, очевидно, разделяем обеспокоенность, высказанную членами Конгресса, ведь важно убедиться, что существует надлежащая ответственность за материалы, получаемые Украиной. Но мы должны помнить: как только оборудование оказывается в руках украинских вооруженных сил – это собственность Украины. Кроме того, мы не диктуем, как они должны использовать каждую единицу оборудования на поле боя. Но они также нам говорили, что разделяют обеспокоенность по поводу подотчетности и надзора, и готовы работать с нами над этим”, — заявил Джон Кирби.

Как писал портал, Китай предъявил претензии к двигавшемуся в Южно-китайском море американскому эсминцу. В сообщении говорится, что экипаж судна под флагом США был проинформирован о требовании покинуть регион, а корабль и самолеты Китая сопровождали эсминец.



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Источник: https://ukrainian.voanews.com/a/white-house-victoria-spartz/6657211.html
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 08:32

Власність? Тобто можна продати будь-кому, і навіть Китаю на розробку та вивчення, а от відповідати агресору, який обстрілює зі своїй території не можна. Суб'єктам РФ, щоб уникнути розкрадання заморожених на Заході активів, варто замислитися над виходом з Імперії. Тоді можна витребувати ті кошти, як набутті від продажу природних ресурсів, а відповідальний за війну суб'єкт (Росія) перестав існувати. Інакше Європа та США, дуже недбало віддадуть їх на розкрадання онукам УПА-дідів, які старанно слугували кольоровим тоталітарним режимам - червоним, коричневим. Там, на Заході, якісь довірливі Пінокіо сидять.

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