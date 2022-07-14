В Белом доме отреагировали на заявления конгрессменки Спартц об Украине

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета по нацбезопасности США Джон Кирби подчеркнул, что конгрессменке будет предоставлен ответ на ее обращение в отношении главы Офиса президента Андрея Ермака и поставок вооружения для ВСУ. Об этом сообщает Голос Америки.



Фото иллюстративное / Pixabay

Представители администрации Байдена сосредоточили свое внимание на том, чтобы получить информацию о том, что нужно украинцам для борьбы в войне, общение проводится с представителями власти Украины на всех уровнях. По мнению Джо Байдена, Соединенные штаты прилагают все усилия для того, чтобы удовлетворить потребности Украины. Вооружение, которое предоставляет США, попадая на территорию Украины, уже является государственной собственностью Украины, а как применять его в боях решает украинское командование, подчеркнул чиновник.

“Мы, очевидно, разделяем обеспокоенность, высказанную членами Конгресса, ведь важно убедиться, что существует надлежащая ответственность за материалы, получаемые Украиной. Но мы должны помнить: как только оборудование оказывается в руках украинских вооруженных сил – это собственность Украины. Кроме того, мы не диктуем, как они должны использовать каждую единицу оборудования на поле боя. Но они также нам говорили, что разделяют обеспокоенность по поводу подотчетности и надзора, и готовы работать с нами над этим”, — заявил Джон Кирби.

Как писал портал, Китай предъявил претензии к двигавшемуся в Южно-китайском море американскому эсминцу. В сообщении говорится, что экипаж судна под флагом США был проинформирован о требовании покинуть регион, а корабль и самолеты Китая сопровождали эсминец.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!