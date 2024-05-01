В Белом доме отреагировали на заявления России об уничтожении ракет ATACMS

Минобороны России заявили, что в ночь на 30 апреля в Крыму было атаковано несколько объектов ракетами ATACMS, часть которых якобы сбили местные средства ПВО. В Белом доме отреагировали на заявления России.



Джон Кирби о заявлениях из РФ по ракетам ATACMS. Фото из открытых источников

Во время брифинга в Белом доме координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби ответил на вопрос о заявлениях министра обороны РФ Сергея Шойгу о якобы уничтожении ракет ATACMS над Крымом.

"Нет, я не могу подтвердить сообщение о том, что любая из них была сбита", – передает слова Кирби "Укринформ".

Также Кирби задали дополнительный вопрос о количестве дальнобойных ракет, которые США отправили Украине. Однако советник Белого дома отказался уточнять количество ракет такого типа.

"Могу просто сказать, что это было значительное количество", – добавил Кирби.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США назвали условия для Украины по использованию ракет ATACMS. Как объясняет советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан Украина должна придерживаться своих обязательств и использовать американские дальнобойные ракеты только для ударов по украинской территории, включая Крым. По словам Салливана, сейчас Украина выполняет свои условия, поэтому США продолжают оказывать помощь, в том числе ракетами ATACMS.

Также "Комментарии" писали о том, что заставило США передать Украине ракеты ATACMS. На это повлияло сотрудничество России с Северной Кореей, предоставившее РФ баллистические ракеты, а также наличие дальнобойных ракет, пополнившихся на складах оружия в Соединенных Штатах после заключения новых контрактов с производителями оружия.







