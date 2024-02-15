logo

BTC/USD

51991.18

ETH/USD

2821.54

LTC/USD

69.79

USD/UAH

38.20

EUR/UAH

41.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США В Белом доме ответили на заявление Путина, что Байден лучший президент для США
commentss НОВОСТИ Все новости

В Белом доме ответили на заявление Путина, что Байден лучший президент для США

Но Трамп неоднократно хвалил Путина и выступал за немедленное прекращение боевых действий в Украине, что выгодно России.

сегодня, 19:00
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Российский президент Путин должен не вмешиваться в выборы американского президента, которые пройдут уже в ноябре этого года. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс, сообщает Sky News .

В Белом доме ответили на заявление Путина, что Байден лучший президент для США

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Бейтс отреагировал на новое заявление Путина, где он заявил, что хотел бы победить Джо Байдена на предстоящих президентских выборах.

"Господин Путин должен не вмешиваться в американские выборы", — подчеркнул пресс-секретарь Белого дома.

Ранее Путин рассказал, на кого Россия делает ставку на выборах в США . Российский диктатор Владимир Путин заявил, что в должности президента США для Москвы лучше Джо Байден, а не Дональд Трамп. Такое заявление Путин сделал в интервью Всероссийской телевизионной и радиовещательной компании.

Интересно, что на этот вопрос Путин ответил практически без раздумий. Он заявил, что для РФ лучше было бы, будь президентом США Байден. Его Путин назвал более опытным человеком, а также отметил, что он очень прогнозируемый, а еще политик старой формации.

У хозяина Кремля также спросили, как он относится к сообщениям о состоянии здоровья Байдена. По мнению Путина, это связано, в частности, с предвыборной кампанией США.

Также "Комментарии" писали о том, что Трамп отреагировал, что Путин высказался за победу Байдена. Бывший президент США Дональд Трамп назвал "комплиментом" заявление российского диктатора Владимира Путина о том, что для России вроде бы лучше, чтобы на выборах в Америке победил Джо Байден. Свое заявление Дональд Трамп сделал на митинге в Южной Каролине, сообщает "Newsweek".

Дональд Трамп напомнил, что во время своего президентства он ввел санкции против российского газопровода "Северный поток-2", но администрация Джо Байдена отменила эти санкции в мае 2021 года.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости