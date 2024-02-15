В Белом доме ответили на заявление Путина, что Байден лучший президент для США

Российский президент Путин должен не вмешиваться в выборы американского президента, которые пройдут уже в ноябре этого года. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс, сообщает Sky News .

Бейтс отреагировал на новое заявление Путина, где он заявил, что хотел бы победить Джо Байдена на предстоящих президентских выборах.

"Господин Путин должен не вмешиваться в американские выборы", — подчеркнул пресс-секретарь Белого дома.

Ранее Путин рассказал, на кого Россия делает ставку на выборах в США . Российский диктатор Владимир Путин заявил, что в должности президента США для Москвы лучше Джо Байден, а не Дональд Трамп. Такое заявление Путин сделал в интервью Всероссийской телевизионной и радиовещательной компании.

Интересно, что на этот вопрос Путин ответил практически без раздумий. Он заявил, что для РФ лучше было бы, будь президентом США Байден. Его Путин назвал более опытным человеком, а также отметил, что он очень прогнозируемый, а еще политик старой формации.

У хозяина Кремля также спросили, как он относится к сообщениям о состоянии здоровья Байдена. По мнению Путина, это связано, в частности, с предвыборной кампанией США.

Также "Комментарии" писали о том, что Трамп отреагировал, что Путин высказался за победу Байдена. Бывший президент США Дональд Трамп назвал "комплиментом" заявление российского диктатора Владимира Путина о том, что для России вроде бы лучше, чтобы на выборах в Америке победил Джо Байден. Свое заявление Дональд Трамп сделал на митинге в Южной Каролине, сообщает "Newsweek".

Дональд Трамп напомнил, что во время своего президентства он ввел санкции против российского газопровода "Северный поток-2", но администрация Джо Байдена отменила эти санкции в мае 2021 года.

