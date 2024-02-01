В Белом доме ответили, согласятся ли выделить помощь Украине и Израилю в отдельный проект

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Администрация президента США Джо Байдена не обсуждает с Конгрессом возможность выделения в отдельный проект финансирования для Украины и Израиля. Как передает портал "Комментарии", об этом на брифинге сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
США. Фото: из открытых источников
Жан-Пьер подчеркнула, что президентская администрация сейчас сосредоточена на том, чтобы проект по нацбезопасности был одобрен в том виде, в котором он есть.
СМИ ранее сообщили, что спикер Палаты представителей США Майк Джонсон сообщил трем лидерам парламентов стран Балтии, что вопросы о защите границы с Мексикой и связанного с ним дополнительного финансирования для Украины "вероятно" разделят из-за беспокойства относительно реформирования пограничной политики.
Читайте также на портале "Комментарии" — будет ли разблокирована в феврале помощь Украине от ЕС и США: какие риски. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию детально проанализировали ситуацию.
Обсуждения
Новости