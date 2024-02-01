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В Белом доме ответили, согласятся ли выделить помощь Украине и Израилю в отдельный проект

Президентская администрация сейчас сосредоточена на том, чтобы проект по нацбезопасности был одобрен в том виде, в котором он есть

сегодня, 11:28
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Кравцев Сергей
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Администрация президента США Джо Байдена не обсуждает с Конгрессом возможность выделения в отдельный проект финансирования для Украины и Израиля. Как передает портал "Комментарии", об этом на брифинге сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

В Белом доме ответили, согласятся ли выделить помощь Украине и Израилю в отдельный проект

США. Фото: из открытых источников

"Это не то, что мы хотим видеть. Мы хотим, чтобы дополнительный запрос на финансирование нацбезопасности продвинулся вперед. Это то, над чем мы работаем", – отметила спикер.

Жан-Пьер подчеркнула, что президентская администрация сейчас сосредоточена на том, чтобы проект по нацбезопасности был одобрен в том виде, в котором он есть.                                                                                                                                                     

"Это одна из причин, почему мы проводим очень важную двухпартийную дискуссию в Сенате, чтобы выяснить, что мы можем сделать для безопасности границ, но мы хотим, чтобы этот дополнительный запрос к проекту о национальной безопасности продвигался", – добавила пресс-секретарь Белого дома.

СМИ ранее сообщили, что спикер Палаты представителей США Майк Джонсон сообщил трем лидерам парламентов стран Балтии, что вопросы о защите границы с Мексикой и связанного с ним дополнительного финансирования для Украины "вероятно" разделят из-за беспокойства относительно реформирования пограничной политики.

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