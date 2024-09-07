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В Белом доме прогнозируют "драматическую эскалацию" в войне РФ против Украины

Вашингтон внимательно следит за потенциальными ирано-российскими перемещениями ракет

сегодня, 08:40
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Кравцев Сергей

В администрации президента США Джо Байден заявили, что возможная передача Ираном баллистических ракет России будет означать "драматическую эскалацию" поддержки Тегераном военной агрессии Кремля против Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал спикер Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт, пишет "Reuters".

В Белом доме прогнозируют "драматическую эскалацию" в войне РФ против Украины

Белый дом. Фото: из открытых источников

Американский чиновник отметил, что Штаты предупреждали об углублении оборонного партнерства между РФ и Ираном с начала полномасштабного вторжения в Украину, и "обеспокоены этими сообщениями".

Такое заявление представитель Белого дома сделал на фоне публикации западных СМИ о якобы передаче Тегераном для Москвы баллистических ракет.

"Любая передача иранскими баллистическими ракетами России будет означать драматическую эскалацию поддержки Ираном агрессивной войны России против Украины", — подчеркнул Саветт.

Другой американский чиновник сказал информагентству Reuters, что Вашингтон внимательно следит за потенциальными ирано-российскими перемещениями ракет.

Отмечается, что такие потенциальные шаги появились после того, как Штаты и партнеры, в том числе в Европе, предупредили, что соответствующие действия Ирана могут иметь последствия.

Между тем в минувшую пятницу миссия Ирана при ООН в Нью-Йорке заверила, что позиция Тегерана относительно войны РФ против Украины остается неизменной.

"Иран считает негуманным оказание военной помощи сторонам конфликта, что приводит к увеличению человеческих жертв, разрушению инфраструктуры и уходу от переговоров о прекращении огня", — говорится в сообщении иранских дипломатов.

Читайте также на портале "Комментарии" — Иран долго сомневался и сейчас готов выполнить свое обещание, которое дал России.




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