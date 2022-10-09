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В Белом доме прокомментировали взрыв на Крымском мосту

Владимир Путин может закончить начатую войну

сегодня, 17:56
Автор:

Лиля Воробьева
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Америке нечего добавить к информации о взрыве на Крымском мосту. Однако, глава Кремля Владимир Путин как начал эту войну, так и может ее окончить. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, пишет Reuters.

В Белом доме прокомментировали взрыв на Крымском мосту

Джон Кирби (фото из открытых источников)

"Мне просто нечего добавить к этому сегодня утром. На самом деле нам нечего добавить к сообщениям о взрыве на мосту. Что я могу сказать, так это то, что господин Путин начал эту войну, и  господин Путин может закончить ее сегодня, просто выведя свои войска из страны", — сказал Кирби.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что стало причиной взрыва на Крымском мосту. По официальной версии российских властей взрывы на крымском мосту произошли в результате подрыва грузовика, из-за которого загорелись и сдетонировали топливные баки на железнодорожном пути. Но эксперты придерживаются другого мнения по поводу взрывов на мосту. Военный обозреватель Олег Жданов в интервью изданию "Главред" сообщил, что, по его мнению, взрыв, вызванный ракетами, запущенными украинской стороной. Как доказательство он говорит, что перед взрывом слышны характерные звуки. Военный эксперт и генерал армии Австралии в отставке Мик Райан считает, что для такой спецоперации необходимо большое количество взрывчатки, которую не смогли бы нести несколько человек. Австралиец утверждает, что взрыва на мосту показывают миру и для самих россиян, что армия РФ не имеет защиты на аннексированных территориях. русский военный корабль "Москва" весной.



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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/us-says-it-will-continue-offering-security-assistance-ukraine-2022-10-09/
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