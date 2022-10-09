В Белом доме прокомментировали взрыв на Крымском мосту

Америке нечего добавить к информации о взрыве на Крымском мосту. Однако, глава Кремля Владимир Путин как начал эту войну, так и может ее окончить. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, пишет Reuters .

"Мне просто нечего добавить к этому сегодня утром. На самом деле нам нечего добавить к сообщениям о взрыве на мосту. Что я могу сказать, так это то, что господин Путин начал эту войну, и господин Путин может закончить ее сегодня, просто выведя свои войска из страны", — сказал Кирби.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что стало причиной взрыва на Крымском мосту. По официальной версии российских властей взрывы на крымском мосту произошли в результате подрыва грузовика, из-за которого загорелись и сдетонировали топливные баки на железнодорожном пути. Но эксперты придерживаются другого мнения по поводу взрывов на мосту. Военный обозреватель Олег Жданов в интервью изданию "Главред" сообщил, что, по его мнению, взрыв, вызванный ракетами, запущенными украинской стороной. Как доказательство он говорит, что перед взрывом слышны характерные звуки. Военный эксперт и генерал армии Австралии в отставке Мик Райан считает, что для такой спецоперации необходимо большое количество взрывчатки, которую не смогли бы нести несколько человек. Австралиец утверждает, что взрыва на мосту показывают миру и для самих россиян, что армия РФ не имеет защиты на аннексированных территориях. русский военный корабль "Москва" весной.