В Белом доме рассказали, что может вызвать новые вопросы к Путину

В администрации президента Соединенных Штатов заявили, что США в начале следующей недели планируют вынести на голосование в Совете безопасности ООН резолюцию о запрете на размещение ядерного оружия в космосе. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга заявил координатор по стратегической коммуникации Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Джон Кирби. Фото: из открытых источников

Представитель Белого дома отметил, что голосование (в Совбезе ООН) должно быть простым", ведь Договор о космосе 1967 года, который подписали более 130 стран, включая Россию и Китай, запрещает развертывание на орбите "ядерного оружия или других видов оружия массового поражения".

Джон Кирби напомнил, что лидер РФ Владимир Путин говорил, что Россия не намерена размещать ядерное оружие в космосе.

"Поэтому мы с нетерпением ожидаем, что РФ проголосует за эту резолюцию. Не должно быть причин, почему бы этого не сделать. А если нет, то я считаю, это должно вызвать определенные действительно законные вопросы к Путину о том, каковы его истинные намерения", – отметил Кирби.

Отметим, президент РФ Владимир Путин председательствовал на совещании с членами российского правительства. Одна из обсуждаемых тем — это создание ядерной энергетической установки в пространствах космоса, которую Путин называет приоритетной. Об этом информируют российские СМИ, ссылаясь на выступление главы РФ. Хозяин Кремля отметил, что работы на этом направлении, прежде всего, должны быть обеспечены финансированием.

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