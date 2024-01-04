В Белом доме рассказали, действительно ли РФ уже запускала по Украине ракеты из КНДР



















Российская оккупационная армия уже наносила удары по территории Украины баллистическими ракетами, которые РФ привезла из Северной Кореи. Об этом на брифинге рассказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает портал "Комментарии".

РФ получила баллистические ракеты из КНДР. Фото из открытых источников

По словам представителя администрации Джо Байдена, российские войска запускали по Украине северокорейские баллистические ракеты 30 декабря и 2 января.

По информации издания The Wall Street Journal, за последние недели Россия получила от КНДР несколько десятков баллистических ракет.

Джон Кирби рассказал, что США намерены сделать средства ПВО приоритетом в списке поставок вооружения для Украины.

Правда, средства ПВО смогут стать приоритетом в поставках только после того, как Конгресс США поддержит продление финансовой помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Москва намерена приобрести у Ирана баллистические ракеты малой дальности, что усилит способность российских войск поражать инфраструктуру Украины. Снабжение иранских ракет может состояться уже этой весной, если переговоры о закупке продолжатся. Но сейчас, как считают официальные лица США, соглашение еще не заключено. Иранские ракеты прибавятся к перечню недавнего достояния Москвы. По словам официальных лиц США, Россия уже начала получать пусковые установки баллистических ракет и несколько десятков баллистических ракет от Северной Кореи. Отмечается, что в сентябре министр обороны России Сергей Шойгу приезжал в Иран лично и тоже интересовался ракетами "Абабиль".

