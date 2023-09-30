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Главная Новости Мир США В Белом доме рассказали, как не дают России продавать нефть выше ценового потолка
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В Белом доме рассказали, как не дают России продавать нефть выше ценового потолка

В США заявили, что вместе с союзниками контролируют ситуацию

сегодня, 09:30
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Кравцев Сергей
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Вашингтон внимательно следит за нефтяным экспортом РФ и вместе с союзниками контролирует, чтобы установленные ценовые ограничения не нарушались. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время онлайн-брифинга сделал координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет "Укринформ".

В Белом доме рассказали, как не дают России продавать нефть выше ценового потолка

Российская нефть. Фото: из открытых источников

"Мы продолжим наблюдать и обсуждать это с нашими европейскими союзниками и партнерами – с целью контроля за эффективностью ограничения цен на (Ред. – российскую) нефть", – отметил Джон Кирби.


В этой связи Кирби подчеркнул, что никто не должен покупать российскую нефть с нарушением "ценового потолка".

Он напомнил, что общая идея заключалась не в том, чтобы исключить российскую нефть с мирового рынка, а чтобы сбалансировать глобальные предложения и спрос и минимизировать доходы кремлевского режима.

Поэтому, указал представитель Белого дома, США считают, что введение лимитов существенно повлияло на ограничение возможностей Кремля, поэтому продолжат осуществлять контроль за ситуацией.

Читайте также на портале "Комментарии" — тема эффективности санкций против России заиграла новыми красками после выхода последней из зернового соглашения и выдвижением ряда требований для разблокирования украинского морского экспорта. Требований как раз таки в ракурсе ослабления санкций. К сожалению, страна-агрессор научилась еще и обходить санкции, активно закупая по разным схемам иностранных компонентов для своих ракет. Согласно исследованиям, большая часть технологий двойного назначения импортируются в РФ из Китая. А та же Индия неимоверными темпами скупает по дешевке российскую нефть. Как сделать санкции более эффективными? Какие еще ограничительные удары нужно нанести по РФ? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам. 




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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3767942-ssa-pilnuut-sob-rosia-ne-mogla-prodavati-naftu-vise-cinovoi-steli-bilij-dim.html
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