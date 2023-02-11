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В Белом доме рассказали, какое заявление о войне в Украине Байден сделает в Польше

Байден посетит Польшу 20 февраля

сегодня, 16:05
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Автор:

Кравцев Сергей

Главное заявление, которое сделает президент США во время визита в Польшу, будет касаться поддержки Украины в войне против России. Глава Белого дома адресует не только Украине, но РФ посыл о том, что США будут поддерживать борьбу Украины против агрессии России "столько, сколько нужно". Как передает издание "Комментарии", об этом во время брифинга заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

В Белом доме рассказали, какое заявление о войне в Украине Байден сделает в Польше

Белый дом. Фото: из открытых источников

Один из вопросов, который задали Кирби, касался того, объявят ли президент США о предоставлении нового военного пакета помощи Украине. Кирби не стал отвечать прямо, но намекнул, что Джо Байден чётко дал понять, что Вашингтон продолжит поддержку украинского народа ровно столько, сколько это будет нужно, вплоть до победы в войне. 


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Что касается конкретики, добавил Джон Кирби, то он считает правильным сохранить интригу и Байден сам объявит то, что считает нужным.

"Я не буду опережать его слов. Конечно, я оставлю всю конкретику президенту США", — подчеркнул он.

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Также издание "Комментарии" сообщало – президент Украины Владимир Зеленский встретился с командой топ-менеджмента крупнейшего инвестиционного банка мира JP Morgan. Он также принял участие в режиме видеосвязи в одном из самых масштабных ежегодных инвестиционных саммитов, организованном JP Morgan, среди участников которого 200 крупнейших корпораций, инвесторов и финансовых компаний. Чем важны такие мероприятия для Украины именно сейчас? Что нам следует предпринять, чтобы инвесторы после войны массово пришли в нашу страну? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=NWCblssEulQ&t=4507s
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