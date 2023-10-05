В Белом доме рассказали, какую ошибку США не имеют права допустить по отношению к Украине

В Администрации Джо Байдена убеждены, что прекращение предоставления Украине помощи в ее борьбе против российского агрессора было бы большой ошибкой для США. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Белый дом. Фото: из открытых источников

Представитель Белого дома обратила внимание, что президент США Джо Байден убежден, что помощь Украине не может быть ослаблена и те процессы, которые происходят внутри США не должны повлиять на то, что эта помощь может быть пересмотрена. Поэтому американский народ продолжит стоять вместе с украинцами в их борьбе против российского агрессора.

"Для нас было бы большой ошибкой отвернуться от помощи Украине, от того, что храбрый народ Украины делает каждый день более года", — заявила Жан-Пьер.

Спикер добавила, что среди политического истеблишмента США, в частности, в Палате представителей и Сенате, как со стороны Республиканской, так и Демократической партии продолжают действовать широкие обязательства по поддержке украинского народа. И США свои обязательства сдержат, в этом никто не может сомневаться.

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