В Белом доме рассказали, сколько Украина сможет продержаться с новым пакетом помощи

Во вторник, 12 марта, администрация американского президента Джо Байдена объявила о новом пакете военной помощи на 300 миллионов долларов. Как пишет CNN, заявление об этом сделал во время брифинга советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

"Когда российские войска наступают, а их пушки стреляют, Украине не хватает боеприпасов, чтобы стрелять в ответ. Это стоит территорий. Это стоит жизней. И это стратегически стоит нам, Соединенным Штатам и альянсу НАТО", – подчеркнул он.

В то же время он отметил, что хватит этой помощи ненадолго, возможно, только на "пару недель".

В свою очередь президент США Джо Байден заявил, что нового пакета военной помощи Украине на $300 млн "совсем недостаточно". Об этом он сообщил на переговорах с президентом Польши Анджеем Дудой и польским премьер-министром Дональдом Туском.

По его словам, экстренный пакет поддержки удалось направить за счет средств, которые были сэкономлены в ходе выполнения предыдущих контрактов Пентагона. Он отметил, что Конгресс должен немедленно одобрить продолжение помощи Украине.

"Мы должны действовать, пока не будет слишком поздно. Пока не поздно. Потому что, как помнит Польша, Россия не остановится в Украине. По моему мнению, Путин продолжит идти вперед, что создаст угрозу для Европы, США и всего свободного мира", — сказал Байден.

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