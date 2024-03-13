В Белом доме рассказали, сколько Украина сможет продержаться с новым пакетом помощи

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Кравцев Сергей
Во вторник, 12 марта, администрация американского президента Джо Байдена объявила о новом пакете военной помощи на 300 миллионов долларов. Как пишет CNN, заявление об этом сделал во время брифинга советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.
Помощь Украине. Фото: из открытых источников
В то же время он отметил, что хватит этой помощи ненадолго, возможно, только на "пару недель".
В свою очередь президент США Джо Байден заявил, что нового пакета военной помощи Украине на $300 млн "совсем недостаточно". Об этом он сообщил на переговорах с президентом Польши Анджеем Дудой и польским премьер-министром Дональдом Туском.
По его словам, экстренный пакет поддержки удалось направить за счет средств, которые были сэкономлены в ходе выполнения предыдущих контрактов Пентагона. Он отметил, что Конгресс должен немедленно одобрить продолжение помощи Украине.
Читайте также на портале "Комментарии" — в США на прошлой неделе состоялся "супервторник", который окончательно определил действующего президента-демократа Джо Байдена и его предшественника-республиканца Дональда Трампа как основных кандидатов от своих партий в разворачивающейся предвыборной гонке. С чем остается неопределенность – так это с выделением помощи Украине, которую продолжают тормозить в Палате представителей. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" внутриполитические события в США и то, что важно понимать Украине.
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