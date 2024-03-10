Что произошло после Супервторника в США: какие теперь шансы на выделение помощи Украине

В США на этой неделе состоялся "супервторник", который окончательно определил действующего президента-демократа Джо Байдена и его предшественника-республиканца Дональда Трампа как основных кандидатов от своих партий в разворачивающейся предвыборной гонке. С чем остается неопределенность – так это с выделением помощи Украине, которую продолжают тормозить в Палате представителей. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" внутриполитические события в США и то, что важно понимать Украине.

Байден и Трамп. Фото из открытых источников

Для нас критически важно, чтоб позитивное решение США было принято уже в марте

Политолог, партнер международной коммуникационной агенции Good Politics Максим Джигун уверен – нет никаких оснований полагать, что кто-то, кроме Трампа, будет кандидатом в президенты от Республиканской партии. Несмотря на заявление ряда политиков и экспертов, что его могут не допустить к выборам, пока всё выглядит с точностью наоборот.

"Трамп имеет колоссальное влияние на политическую систему в США, на избирателей, которые ориентируются на республиканцев. И, скорее всего, мы увидим очередной раунд противостояния именно Трампа и Байдена за президентский пост. И статистика свидетельствует, что победа в этот раз будет за представителем Республиканской партии", – подчеркивает эксперт.

При этом, отмечает он, следует понимать, что Трамп – очень непредсказуем. Его могут сколь угодно считать другом Путина, вспоминая те или иные высказывания. Но риторика может резко измениться после прихода Трампа в Белый дом.

В данном контексте даже 40 млрд долларов военной помощи, как предлагается в варианте от Джонсона – это на 40 млрд больше, чем у нас есть сейчас. И хоть это меньше, чем предполагает законопроект, прошедший Сенат, где предполагалось 60 млрд, но точно лучше, чем ничего". "Что касается помощи Украине — тут всё сложно, – признал Максим Джигун. – Спикер Палаты представителей Майк Джонсон якобы вышел с новой инициативой, где прописано бесплатное предоставление военной помощи, но кредитное – финансовой помощи. Украина, кстати, ранее заявляла, что готова к такому варианту. Так что в этой инициативе ничего особенного нет. Скорее она выглядит как отчаянный шаг людей, которые ради ударов по политическим оппонентам готовы наносить такой вред стране, страдающей от российской агрессии

По словам политолога, важно, чтоб разговоры о необходимости поддерживать Украину, наконец, перешли в конкретные шаги. Но для этого нужна поддержка и Сената, и Палаты представителей. То есть, если нижняя палата примет новый вариант, это должна будет сделать и верхняя.

"И для нас критически важно, чтоб соответствующее решение было принято уже в марте, т.к. в конце месяца американские парламентарии уходят на двухнедельные каникулы", – поясняет Максим Джигун.

Украине надо налаживать отношения с новым поколением американских политиков

Кандидат наук по госуправлению Юрий Гаврилечко рассуждает так:

"Прежде, чем говорить о будущих выборах президента США, надо посмотреть на ситуацию со стороны американских избирателей, истеблишмента и элиты. Элиты, в которой идет смена поколений. Причем смена не эволюционная, когда нынешних лидеров гонки (напомню, что Байдену сейчас 81 год, Трампу – 77 лет), сменяет следующее поколение политиков на 20 лет их моложе, а форс-мажорная "черезпоколенная", если так можно сказать".

По словам эксперта, праймериз (внутрипартийные выборы) показали, что нынешние политические "внуки" действующих лидеров гонки, то есть, политики отстоящие от них на два поколения (всем основным конкурентам Трампа и Байдена около 40 лет), еще не имеют ни в партийной среде республиканцев и демократов, ни в социуме США в целом достаточной известности и поддержки.

"В лучшем случае, как у Десантиса или Хейли (просто за республиканцами я больше наблюдал), эта поддержка есть на региональном уровне. Но ее еще нет на уровне федеральном. Супервторник в очередной раз это подтвердил", – констатирует Юрий Гаврилечко.

Так что, продолжает он, иных вариантов пока нет – и только выборы 2028 года что-то смогут изменить. Или США войдут в серьезный политический кризис, связанный с ротацией поколений элит в обеих крупнейших партиях сразу.

"Украине в данной ситуации, надо активно налаживать отношения и развивать сотрудничество с этим новым поколением американских политиков, которые при любой следующей администрации будут существенно влиять на Белый Дом из Капитолия, так как именно это поколение вскоре составит большинство в обеих палатах парламента США", – акцентирует эксперт.

"Украинский фактор" так или иначе использует каждая сторона

Телеведущий, медиаэксперт, политический обозреватель Сергей Дойко напоминает, что на уходящей неделе Байден выступил перед Конгрессом. И четко продемонстрировал, что глубоко разбирается во внутренней и внешней политике.

Причем – как для США, так и для мира в целом, – акцентирует эксперт. – Адвокат, политический стратег, член Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT (США) Юрий Ванетик признался мне, что общался с некоторыми людьми из команды Трампа. И те уверяют – Трамп намерен мстить, когда станет президентом. Мстить всем, кого считает своими обидчиками. Политическим оппонентам, судьям и так далее. И он, кстати, не скрывает этого ". "Он также дал понять, что его основной соперник – именно Трамп. И подчеркнул опасность возвращения того во власть

Сергей Дойко отмечает, что для Байдена и Трампа в процессе избирательной гонки одной из топовых тем будет российско-украинская война. В том числе – в ракурсе связей тех или иных американских политиков с Россией. Соответствующие "забросы" уже, кстати, делаются спикеру-трамписту Палаты представителей Майку Джонсону.

"Демократы обвиняют Трампа в заигрывании с Путиным, он и сам не скрывает симпатий к нему. А республиканцы критикуют Байдену, что тот не так помогает Украине, как мог бы. Нет ли и тут подыгрывания РФ? В общем, "украинский фактор" так или иначе использует каждая сторона. В том числе в ракурсе рассмотрения пакета помощи нашей стране, который, увы, стал заложником предвыборных игр. Но учитывая, что антироссийские настроения в США увеличиваются в контексте избирательной кампании, это может помочь Украине получить необходимую помощь. Даже от республиканцев, даже от трампистов, – считает эксперт. – В целом же, как отмечают многие американские обозреватели и аналитики, США заслуживают на более молодого и прогрессивного президента, чем тот выбор, которые предстоит делать в ноябре. Чтоб это было лицо нынешней Америки, а не лицо ее прошлого".

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