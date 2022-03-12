В Белом доме рассказали, возможно ли дипломатическим путем закончить войну в Украине

В Белом доме считают, что сегодня говорить о разрешении военного конфликта в Украине дипломатическим путём не имеет никакого смысла, потому что сегодня Россия ставит те ультиматумы украинскому руководству, выполнение которых приведет к капитуляции страны. О компромиссах в данном случае речи не идёт, на компромиссы Путин не готов. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на "CNN".

Нед Прайс. Фото: из открытых источников

Так пресс-секретарь госдепа США Нед Прайс заявил, что Вашингтон поддержит любое решение, которое будет достигнуто путем переговоров, но в центре которого будет лежать уважение к суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах её международно-признанных границ. Это главная основа вокруг которой могут идти переговоры. Сегодня Штаты оказывают давление на Россию, дабы заставить Кремль сесть за стол переговоров, но на данный момент ничего не говорит о том, что Путин готов на такие переговоры.

Нед Прайс подчеркнул, США будут продолжать поддерживать Украину и, в частности, помогут восстановить территории после войны. Также США помогут восстановиться Украине как суверенному и независимому государству.

В Вашингтоне уверены, что спустя некоторое время Россия будет вынуждена начать конструктивные переговоры с Украиной о прекращении огня, потому как давление со стороны Запада будет возрастать. По словам пресс-секретаря госдепа, есть несколько факторов, которые могут заставить Россию пойти на переговоры. Это непосредственно потери в войне и тяжёлое экономическое положение, в котором находится Россия уже сейчас.

Читайте также на портале "Комментарии" — Зеленский и Байден провели самый длинный разговор: стало известно, о чем говорили.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!