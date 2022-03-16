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В Белом Доме с иронией отреагировали на санкции РФ

Пресс-секретарь Белого Дома заявила, что чиновники США путешествовать по России не планировали

сегодня, 07:34
Автор:

Кравцев Сергей
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя санкции, введенные в частности против нее российскими руководством, рассказала, что она, как и другие первые лица США, не горят желанием в туристических целях путешествовать просторами России. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Интерфакс-Украина".

В Белом Доме с иронией отреагировали на санкции РФ

Джен Псаки. Фото: из открытых источников

Джен Псаки отметила, что для кого-то может стать неожиданностью, но никто из тех людей, против которых по указанию Кремля были введены санкции не планирует в ближайшее время посещать Россию. Также ни у кого из тех, против кого власти РФ ввели санкции нет банковских счетов в России.

По словам пресс-секретаря Белого Дома, во вторник Москва ввела санкции против президента США Джо Байдена, а также ряда американских чиновников. Так в России решили отреагировать на то, что США ввели санкции против верхушки Кремля из-за войны против Украины, которую в России называют "военной операцией".

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина больше не ставит своим главным приоритетом членство в НАТО, поскольку видит, как ряд стран Североатлантического альянса на самом деле относятся к тому, чтобы Украина присоединилась к Альянсу. В то же время Киев заинтересован в том, чтобы заключить новый оборонный союз с одной из стран, которая сегодня имеет ядерное оружие. Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что такой страной может быть Великобритания. Новый союз может стать весомой гарантией того, что границы Украины больше никто не осмелится изменить и суверенитет Украины будет превыше всего.



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Источник: https://ru.interfax.com.ua/news/general/813948.html?fbclid=IwAR0QZPN741z9tZUAZ-OCPf6Cq-HjWuTVYT2QLLdNyUtost43w9n_g10u0GQ
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