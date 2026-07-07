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В Белом доме сделали громкое заявление о встрече Трампа с Зеленским в Анкаре: что известно

Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на продуктивный саммит НАТО и важные решения для Украины

7 июля 2026, 15:30
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Клименко Елена

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Анкару для участия в саммите НАТО, где проведет ряд важных международных переговоров. Одним из главных событий станет его встреча с президентом США Дональдом Трампом, которая намечена на 8 июля после заседания Совета НАТО. В первый день работы саммита глава государства принял участие в Форуме оборонных индустрий.

В Белом доме сделали громкое заявление о встрече Трампа с Зеленским в Анкаре: что известно

Фото: из открытых источников

По информации СМИ, переговоры Зеленского и Трампа должны начаться 8 июля в 14.30 по киевскому времени. Перед этим лидеры стран-членов Альянса проведут заседание Североатлантического совета, которое стартует в 11:15 и продлится около трех часов. Ожидается, что двусторонняя встреча президентов Украины и США продлится около часа.

В преддверии переговоров Зеленский обозначил главные ожидания от саммита. По его словам, Украина рассчитывает не только на политическую поддержку союзников, но и на конкретные решения, которые помогут укрепить обороноспособность и повысить уровень безопасности украинцев.

Президент подчеркнул, что в настоящее время ключевыми являются шаги, которые обеспечат более эффективную защиту от российских атак, углубят военное сотрудничество между Украиной, европейскими государствами и Соединенными Штатами, а также будут способствовать развитию совместных оборонных проектов.

"Форум оборонных индустрий НАТО, запланировано почти два десятка двусторонних встреч с лидерами, новые Drone Deals и другие договоренности с партнерами. Неизменно будем работать над усилением ПВО для Украины. Новые системы, ракеты к ним, вопросы лицензий на производство – все это наш приоритет. Благодарны всем, кто помогает Украине реальными шагами", – заявил Зеленский.

Как уже писали "Комментарии", Украина уже доказала, что является одним из ключевых партнеров НАТО в сфере безопасности и обладает уникальным опытом противодействия современным угрозам, в частности, массированным атакам беспилотников. Поэтому членство Киева в Альянсе стало бы закономерным шагом для укрепления всей европейской системы безопасности. Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время выступления на саммите НАТО в Анкаре.



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