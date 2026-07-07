У Білому домі зробили гучну заяву про зустріч Трампа із Зеленським у Анкарі: що відомо

Президент України Володимир Зеленський прибув до Анкари для участі в саміті НАТО, де проведе низку важливих міжнародних переговорів. Однією з головних подій стане його зустріч із президентом США Дональдом Трампом, яка запланована на 8 липня після засідання Ради НАТО. У перший день роботи саміту глава держави вже взяв участь у Форумі оборонних індустрій.

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За інформацією ЗМІ, переговори Зеленського і Трампа мають розпочатися 8 липня о 14:30 за київським часом. Перед цим лідери країн-членів Альянсу проведуть засідання Північноатлантичної ради, яке стартує об 11:15 і триватиме близько трьох годин. Очікується, що двостороння зустріч президентів України та США триватиме приблизно годину.

Напередодні переговорів Зеленський окреслив головні очікування від саміту. За його словами, Україна розраховує не лише на політичну підтримку союзників, а й на конкретні рішення, які допоможуть зміцнити обороноздатність країни та підвищити рівень безпеки українців.

Президент наголосив, що нині ключовими є кроки, які забезпечать ефективніший захист від російських атак, поглиблять військову співпрацю між Україною, європейськими державами та Сполученими Штатами, а також сприятимуть розвитку спільних оборонних проєктів.

"Форум оборонних індустрій НАТО, заплановані майже два десятки двосторонніх зустрічей із лідерами, нові Drone Deals та інші домовленості з партнерами. Незмінно будемо працювати над посиленням ППО для України. Нові системи, ракети до них, питання ліцензій на виробництво – все це наш пріоритет. Вдячні усім, хто допомагає Україні реальними кроками", – заявив Зеленський.

Як вже писали "Коментарі", Україна вже довела, що є одним із ключових партнерів НАТО у сфері безпеки та володіє унікальним досвідом протидії сучасним загрозам, зокрема масованим атакам безпілотників. Саме тому членство Києва в Альянсі стало б закономірним кроком для зміцнення всієї європейської системи безпеки. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час виступу на саміті НАТО в Анкарі.